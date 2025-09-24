Sindicatos franceses convocan nueva huelga tras reunirse con primer ministro

Los sindicatos franceses anunciaron este miércoles una nueva jornada de huelgas y manifestaciones, probablemente el 2 de octubre, tras no obtener "respuestas claras" a sus reivindicaciones durante una reunión con el primer ministro, Sébastien Lecornu.

El 18 de septiembre, entre 500.000 manifestantes y "más de un millón", según las autoridades y el sindicato CGT, respectivamente, reclamaron al gobierno abandonar su proyecto de recortes en los servicios públicos y aumentar los impuestos a los ultrarricos en sus presupuestos de 2026.

"Tras el éxito del 18 de septiembre (...), esperábamos respuestas claras por parte del primer ministro", pero "no aportó ninguna", aseguró la líder del sindicato CFDT, Marylise Léon, a la salida del encuentro con Lecornu y el resto de centrales sindicales.

Los sindicatos habían dado hasta este miércoles a Lecornu para responder a sus reivindicaciones, entre ellas abandonar el proyecto de presupuestos del exprimer ministro François Bayrou, gravar más a las grandes fortunas y dar marcha atrás al retraso de la edad de jubilación a 64 años.

Los sindicatos anunciaron así una nueva jornada de protestas del 2 de octubre, fecha que deberán confirmar durante una reunión en la tarde.

Lecornu multiplica actualmente los contactos con los partidos para lograr que el Parlamento, donde está en minoría, apruebe su proyecto de presupuestos --que todavía no desveló-- y no tumbe al gobierno centroderechista, como le ocurrió a sus dos predecesores.

Este último escenario recrudecería aún más la profunda crisis política abierta en 2024 con un fallido adelanto de las elecciones legislativas y los llamados a la dimisión del presidente, Emmanuel Macron, cuyo mandato termina en 2027.

El ambiente social es tenso. Las organizaciones juveniles convocaron manifestaciones de nuevo el jueves, y el principal sindicato agrícola, FNSEA, llamó a protestas descentralizadas el viernes contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, entre otros reclamos.

