Sindicatos franceses llaman a una movilización contra el proyecto de presupuesto

Los sindicatos franceses convocaron el viernes a una jornada de movilización masiva el 18 de septiembre, ahondando la crisis política causada por el voto de confianza en el Parlamento que puede llevar a la caída del actual primer ministro.

El llamado se da después de la sorpresiva decisión del primer ministro François Bayrou de pedir un voto de confianza en el Parlamento el 8 de septiembre, que puede llevar a la caída de su gobierno.

Todos los sindicatos llaman a la movilización para exigir un presupuesto de "justicia social" y fiscal, esté o no en el cargo Bayrou para esa fecha.

Los jefes de las confederaciones CFDT, CGT, FO, CFE/CGC, CFTC, Unsa, FSU y Solidaires reunidos en la sede de la CFDT decidieron tras dos horas y media de reunión, organizar "una jornada de movilización en todo el territorio el 18 de septiembre, inclusive por medio de la huelga y la manifestación".

"El museo de los horrores del proyecto de presupuesto debe ser abandonado", declaró la lideresa de la CFDT, Marylise Léon, quien leyó el comunicado conjunto ante la prensa.

"Las diferentes medidas presupuestales avanzadas son de una brutalidad sin precedente", indicó.

Figuran entre ellas "la supresión de dos días festivos, cortes en los servicios públicos, el cuestionamiento del derecho del trabajo, otra reforma más del seguro de desempleo", subraya el texto.

Para la lideresa de la CGT, Sophie Binet, se requieren las protestas para forzar al gobierno a cumplir las "demandas sociales".

Una campaña antigubernamental llamada "Bloqueemos todo" y apoyada por la izquierda, ya había convocado antes por separado a un bloqueo nacional para el 10 de septiembre.

