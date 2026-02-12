Sindicatos y agricultores de India hacen huelga nacional por acuerdo comercial provisional con EEUU

NUEVA DELHI (AP) — Una coalición de importantes sindicatos y grupos agrarios en India convocó una huelga nacional el jueves para protestar por un acuerdo comercial provisional con Estados Unidos, al afirmar que el pacto socava los intereses de los agricultores y ganaderos, las pequeñas empresas y los trabajadores

En el Parlamento, legisladores de partidos políticos de la oposición exigieron que el gobierno deseche el acuerdo comercial y criticaron al primer ministro, Narendra Modi, con el lema “Narendra Modi, Modi rendido”

La huelga de un día interrumpió parcialmente los servicios públicos y las actividades manufactureras, lo que puso de relieve la resistencia a la agenda de reformas fijada por Modi, líder del gobernante Partido Bharatiya Janata, y subrayó los riesgos políticos de impulsar políticas orientadas al mercado antes de elecciones estatales clave más adelante este año

Un dirigente sindical sostuvo que el acuerdo comercial con Washington abre el mercado indio a productos agrarios subvencionados, lo que amenaza los medios de vida de millones de pequeños productores

“Los productos agrícolas estadounidenses baratos se volcarán en India, lo que dificultará que nuestros agricultores y pequeñas empresas compitan”, Amarjeet Kaur, secretaria general del Congreso de Sindicatos de Toda la India, un destacado sindicato que participó en la huelga

El gobierno en Nueva Delhi ha defendido el pacto comercial provisional como un paso para ampliar las exportaciones, atraer inversiones y fortalecer los lazos estratégicos con Estados Unidos. Los intereses de los agricultores de los sectores agrícola y lácteo estaban protegidos, declaró recientemente el ministro de Comercio de India, Piyush Goyal

India y Estados Unidos anunciaron este mes que se estaban acercando a un pacto comercial formal, al difundir un marco provisional que reduciría aranceles y profundizaría los vínculos económicos

Una hoja informativa emitida por la Casa Blanca muestra que el arancel recíproco sobre los bienes indios disminuirá del 25% al 18%, mientras que se eliminará un arancel punitivo adicional del 25% por la compra de petróleo ruso por parte de India

A cambio, India dejará de comprar petróleo ruso y adquirirá bienes de Estados Unidos por valor de US$500.000 millones, incluida energía, además de recortar impuestos y barreras no arancelarias

Los manifestantes en India también se opusieron a los esfuerzos de Modi por privatizar empresas estatales e implementar nuevos códigos laborales, y calificaron los cambios de gran alcance como un “fraude engañoso” contra los trabajadores

Funcionarios indios han argumentado que las reformas laborales eran necesarias para aumentar la eficiencia y crear empleos a largo plazo

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa