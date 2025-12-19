Sindicatos y patronal alcanzan preacuerdo en el convenio de General Óptica con alza salarial del 3% en 2025

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - CCOO, UGT, ELA, Fetico y CSI-CSIF y la dirección de General Óptica han alcanzado un preacuerdo para la firma del VII convenio colectivo de la compañía, con una vigencia de cuatro años (2025-2028), que contempla un alza salarial del 3% en 2025.

En concreto, este preacuerdo garantiza el poder adquisitivo de una plantilla que supera los 1.900 trabajadores, mediante incrementos anuales referenciados al IPC real, según informa Fetico en un comunicado.

Así, para el ejercicio 2025, se establece un incremento general del 3%. No obstante, la parte sindical ha impulsado una mejora adicional para los colectivos con salarios más bajos, por lo que los trabajadores del Nivel VI percibirán un aumento total consolidado del 4,5% en 2025.

Este alza del 4,5% (3% general + 1,5% adicional) también será percibido por los trabajadores de los niveles IV y V con salarios inferiores a 25.500 euros anuales brutos (en servicios centrales y almacén de San Fernando) en forma de complemento absorbible y compensable.

Para los tres años restantes (2026-2028) del convenio, se aplicarán incrementos a cuenta del IPC cada mes de enero del 1,8%, 1,5% y 1,5% respectivamente, asegurando así una actualización constante de las nóminas.

En el preacuerdo alcanzado se ha acordado una reducción de ocho horas anuales, fijando la jornada laboral en 1.754 horas. Además, se ha diseñado una medida innovadora para el personal de tienda, ya que aquellos trabajadores que fijen sus 30 días de vacaciones fuera del periodo estival podrán disfrutar de tres días laborables adicionales, fomentando la flexibilidad voluntaria.

El secretario general de Fetico, Antonio Pérez, ha señalado que este preacuerdo es "un paso importante para la plantilla de General Óptica y para el sector". "Hemos consolidado una reducción en la jornada laboral y estamos construyendo una estrategia innovadora de conciliación y beneficios sociales. La clave en este convenio ha sido el diálogo y no la confrontación, y eso debe primar en todos los procesos para conseguir avances laborales", ha subrayado.