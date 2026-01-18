Singapur: adiós al urbanista Liu Thai Ker, el primer planificador de Singapur

Graduado de Yale, también trabajó como consultor de planificación urbana en Fiji, Sichuan y Guangdong.

El "primer planificador de la ciudad-estado" fue recordado por el embajador italiano en Singapur, Dante Brandi, quien subrayó que "no sólo Singapur sino todo el mundo de la arquitectura y el urbanismo ha perdido a Liu Thai Kher".

"Si hay algo capaz de encarnar el alma y la capacidad de asombrar al mundo -agregó- es la planificación urbana de este arquitecto. Un hombre que inspiró a arquitectos y profesionales también en Italia".

La ciudad-estado alberga una población de 5,9 millones de personas, a pesar de cubrir una superficie de tan solo 720 kilómetros cuadrados, y gran parte del mérito de la estructura de la ciudad recae en Liu Thai Ker, considerado el arquitecto del Singapur moderno. (ANSA).