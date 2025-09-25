Singapur amenaza con multar a Meta por suplantaciones de identidad en Facebook

SINGAPUR, 25 sep (Reuters) -

El Gobierno de Singapur comunicó el jueves que ha dado de plazo hasta finales de este mes a Meta Platforms

para que introduzca medidas que incluyan el reconocimiento facial para ayudar a frenar los casos de suplantación de identidad en Facebook.

Meta se enfrenta a una multa de hasta 1 millón de dólares singapurenses (US$776.639) si no cumple esta petición "sin excusa razonable", dijo el Ministerio del Interior en un comunicado, que añadió que el incumplimiento daría lugar a multas de hasta 100.000 dólares singapurenses por cada día después de la fecha límite.

Según el ministerio, la directiva se envió a Meta el miércoles.

Un portavoz de Meta dijo el miércoles: "Es contrario a nuestras políticas suplantar la identidad de otras personas o publicar anuncios que utilicen de forma engañosa a personajes públicos para intentar estafar a la gente, y los eliminamos cuando los detectamos".

El portavoz afirmó que Meta cuenta con "sistemas especializados para detectar cuentas de suplantación de identidad y anuncios que utilicen a personajes públicos como cebo" y que estaba trabajando con las fuerzas del orden en "medidas legales contra los delincuentes que están detrás de estas estafas".

A principios de este mes, la policía de Singapur ordenó a Meta que pusiera en marcha medidas contra los anuncios, cuentas, perfiles y páginas de empresa que suplantan la identidad de altos cargos del Gobierno en su plataforma de Facebook. La orden no tenía fecha límite.

El ministerio ha señalado que entre junio de 2023 y junio de este año se ha producido un aumento de los casos de estafadores que utilizan Facebook para suplantar identidades utilizando vídeos o imágenes de cargos públicos en anuncios, cuentas, perfiles y páginas de empresa falsos.

