Singapur empezará a cobrar en diciembre los gastos médicos de aquellos que decidan no vacunarse

El Gobierno de Singapur ha anunciado que a partir del 8 de diciembre empezará a cobrar el coste del tratamiento médico contra el coronavirus a aquellos ciudadanos que decidan no vacunarse y que se contagien de la COVID-19.

"El Gobierno está asumiendo en la actualidad la totalidad de los costes médicos de todos los singapurenses y residentes permanentes por la COVID-19 (...) para evitar consideraciones financieras que se sumaran a la incertidumbre pública cuando la enfermedad era una enfermedad emergente y desconocida", ha indicado el Ministerio de Sanidad.

Así, ha resaltado en un comunicado publicado en su página web que "para la mayoría que está vacunada, esta postura especial sobre las facturas de la COVID-19 continuará hasta que la situación sea más estable", antes de agregar que "las personas no vacunadas suponen una mayoría considerable de los que necesitan cuidados intensivos y contribuyen de forma desproporcionada a la carga sobre los recursos sanitarios".

"Por ello, a partir del 8 de diciembre de 2021 empezaremos a cobrar a los pacientes de COVID-19 no vacunados por su propia elección", ha dicho, antes de recalcar que "los costes médicos de los que no estuvieran entre los grupos de vacunación, niños menores de doce años o personas no seleccionables por motivos de salud, seguirán siendo pagados en su totalidad por el Gobierno".

De esta forma, ha resaltado que los pacientes no vacunados por su propia elección "podrán aún recurrir a los acuerdos habituales de financiación del servicio sanitario para pagar sus facturas cuando llegue el momento", incluida la existencia de seguros médicos privados.

El Ministerio ha indicado a través de su página web que el 86 por ciento de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, incluido un 85 por ciento que cuenta ya con la pauta completa, mientras que el 18 por ciento ha recibido una tercera dosis de refuerzo.