Singapur incauta un alijo récord de cuernos de rinoceronte

Singapur confiscó cuernos de rinoceronte y otras partes de animales valuados en más de US$800.000, ocultos en un cargamento aéreo con destino a Laos, informaron las autoridades este martes.

Se trata de la mayor incautación de este tipo registrada en la ciudad-estado.

Los rinocerontes están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites), y el comercio internacional de sus cuernos está prohibido.

El asta de estos animales se considera símbolo de estatus y, en algunas partes de Asia, se le atribuyen propiedades medicinales. También se talla para fabricar joyas y artículos domésticos, como peines, botones y hebillas de cinturón.

Camuflado como "accesorios para muebles", el alijo decomisado en Singapur fue encontrado hace diez días, después de que un operario de carga detectara un fuerte olor procedente de un paquete, según un comunicado conjunto de la Junta de Parques Nacionales y la empresa de transporte aéreo SATS.

Las autoridades singapurenses fueron alertadas y descubrieron 20 cuernos de rinoceronte con un peso total de 35,7 kilogramos, junto con alrededor de 150 kg de otras partes de animales, añadió la nota.

El valor total del decomiso se estima en unos US$870.000.

Los 20 cuernos fueron identificados como pertenecientes a rinocerontes blancos sudafricanos. Las autoridades están investigando la procedencia de las demás partes de animales.

La anterior mayor incautación de cuernos de estos animales en Singapur tuvo lugar en octubre de 2022, cuando se encontraron 34,7 kg en las maletas de un hombre sudafricano.

El contrabandista fue condenado a dos años de cárcel en enero del año pasado.

