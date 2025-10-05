LA NACION

Sinner abandona Masters 1000 de Shanghái por lesión en la pierna derecha

El tenista italiano Jannik Sinner, defensor del título Masters 1000 de Shanghái, se retiró lesionado

TOPSHOT - Italy's Jannik Sinner celebrates at the end of his men's singles quarter-final match against Norway's Casper Ruud for the ATP Rome Open tennis tournament at Foro Italico in Rome on May 15, 2025. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
Sinner abandona Masters 1000 de Shanghái por lesión en la pierna derechaFILIPPO MONTEFORTE - AFP

El tenista italiano Jannik Sinner, defensor del título Masters 1000 de Shanghái, se retiró lesionado de la presente edición este domingo, durante su partido contra el neerlandés Tallon Griekspoor (N.31).

Sinner se lesionó en una carrera lateral, queriendo ir a buscar una pelota al final del segundo set que perdió 7-5, luego de haber ganado el primero en el tie-break (7/3).

Después de ir varios minutos a los vestuarios, volvió al partido, pero cojeando cada vez más, decidió abandonar en el quinto juego del tercer set.

Su abandono, tras la baja en el último minuto del español Carlos Alcaraz, también lesionado justo antes del inicio del torneo, deja el cuadro sin el N.1 y N.2 del mundo.

