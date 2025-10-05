Sinner abandona Masters 1000 de Shanghái por lesión en la pierna derecha
El tenista italiano Jannik Sinner, defensor del título Masters 1000 de Shanghái, se retiró lesionado
El tenista italiano Jannik Sinner, defensor del título Masters 1000 de Shanghái, se retiró lesionado de la presente edición este domingo, durante su partido contra el neerlandés Tallon Griekspoor (N.31).
Sinner se lesionó en una carrera lateral, queriendo ir a buscar una pelota al final del segundo set que perdió 7-5, luego de haber ganado el primero en el tie-break (7/3).
Después de ir varios minutos a los vestuarios, volvió al partido, pero cojeando cada vez más, decidió abandonar en el quinto juego del tercer set.
Su abandono, tras la baja en el último minuto del español Carlos Alcaraz, también lesionado justo antes del inicio del torneo, deja el cuadro sin el N.1 y N.2 del mundo.
