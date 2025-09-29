Sinner acelera a semifinales del Torneo de Pekín y jugará ante De Miñaur
Jannick Sinner, número dos mundial, se clasificó este lunes para las semifinales del torneo ATP 500
Jannick Sinner, número dos mundial, se clasificó este lunes para las semifinales del torneo ATP 500 de Pekín al superar con gran autoridad al húngaro Fabian Marozsan (57º), 6-1 y 7-5 en 1 hora y 20 minutos.
El italiano de 24 años se enfrentará por un puesto en la final al australiano Alex De Minaur (8º), que se benefició del abandono del checo Jakub Mensik (19º), que iba perdiendo 4-1 en el primer set.
“En general, estoy muy contento con mi partido de hoy”, comentó Sinner.
Tras ganar fácilmente el primer set, el italiano encontró una mayor resistencia en el segundo. Incluso perdió su servicio, permitiendo a Marozsan servir para ganar el set con 5-4.
Pero Sinner entonces aceleró: ganó 12 de los 13 puntos siguientes para encadenar tres juegos (incluyendo dos con el servicio contrario) y ganó el partido en su primera bola de partido.
En los otros duelos de cuartos el estadounidense Learner Tien (52º) jugará contra el italiano Lorenzo Musetti (9º) y el ruso Daniil Medvedev (18º) ante el alemán Alexander Zverev (3º).
En categoría femenina (WTA 1000), la polaca Iga Swaitek (N.2) arrasó a la colombiana María Camila Osorio, que se retiró tras perder claramente el primer set por 6-0.
La española Jéssica Bouzas (N.48) también quedó fuera al perder contra otras de las favoritas, la rusa Mirra Andreeva (Nº 5 del mundo), por 6-4 y 6-1.
-- Resultados del Torneo de Pekín
- Individual masculino - Cuartos de final:
Jannik Sinner (ITA/N.1) derrotó a Fábián Marozsán (HUN) 6-1, 7-5
Alex De Miñaur (AUS/N.3) a Jakub Mensík (CZE/N.7) 4-1 y abandono
. Individual femenino - 3ª ronda:
Iga Swiatek (POL/N.1) derrotó a María Camila Osorio (COL) 6-0, 0-0 y abandono
Emma Navarro (USA/N.16) a Lois Boisson (FRA) 6-2, 1-0 y abandono
Marta Kostyuk (UKR/N.23) a Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-4, 6-2
Mirra Andreeva (RUS/N.4) a Jéssica Bouzas (ESP) 6-4, 6-1
