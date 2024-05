Sinner admite que su estado físico "no es perfecto" para Roland Garros

Jannik Sinner, que se perdió el reciente Masters 1000 de Roma por una lesión en la cadera, aseguró este viernes, a dos días del inicio de Roland Garros, que se encontraba "bien" pero con un estado físico "no perfecto" de cara al torneo.

"La cadera va bien. Estoy contento de estar aquí, pero mi estado físico general no es el que yo hubiera deseado", declaró el italiano en una conferencia de prensa en la pista central Philippe Chatrier del complejo parisino.

"Ya no estoy nada preocupado por la cadera. Me hice pruebas y han sido muy positivas. Por eso estoy aquí", precisó, recordando que había declarado previamente que solo acudiría a Roland Garros si su cadera estaba recuperada por completo.

"Pero mi estado físico general no es perfecto", insistió. "No he podido jugar durante casi tres semanas, es mucho tiempo justo de afrontar un torneo del Grand Slam", lamentó el número 2 mundial.

"Voy a ir día a día. Tendré un enfoque un poco diferente al que tengo habitualmente, espero que pasar la primera ronda me ayude a encontrar mi ritmo", apuntó el jugador de 22 años, campeón en enero del Abierto de Australia, su primer trofeo del Grand Slam.

"Lo más importante será el aspecto mental, estar bien psicológicamente y ser capaz de aceptar lo que pase en la pista", subrayó.

En la primera ronda, Sinner se enfrentará al estadounidense Chris Eubanks, 43º del mundo.

Ig/dr/pm

AFP