Sinner afronta cuadro más favorable que Alcaraz en Abierto de EEUU

21 ago (Reuters) - Jannik Sinner, cuyo estado de salud ha despertado preocupaciones en los últimos días, tendrá en principio un camino más favorable que su gran rival, Carlos Alcaraz, para defender su título del Abierto de Estados Unidos, según determinó el sorteo realizado el jueves.

La salud del tenista italiano, número uno del mundo y primer cabeza de serie del torneo, está en el punto de mira desde que se retiró de la final del ATP 1000 de Cincinnati el lunes, cuando perdía por 5-0 ante su gran rival español. Posteriormente se ausentó de la prueba de dobles mixtos de Nueva York.

Sinner, que aumentó su cuenta de torneos del Grand Slam a cuatro tras triunfar en el Abierto de Australia y en Wimbledon este año, se estrenará contra el checo Vit Kopriva y podría enfrentarse al quinto cabeza de serie Jack Draper en cuartos de final, al tercer preclasificado, Alexander Zverev, en semifinales y a Alcaraz en la final.

El español, vigente campeón del Abierto de Francia, comenzará su andadura en el cuadro contra el estadounidense Reilly Opelka y su camino hacia la final podría incluir un enfrentamiento en cuartos contra Ben Shelton y con Taylor Fritz en semifinales.

El cuatro veces campeón Novak Djokovic, séptimo cabeza de serie, comenzará contra Learner Tien y podría enfrentarse a Frances Tiafoe en cuarta ronda y a Fritz en cuartos, antes de la que sería una semifinal de infarto contra Alcaraz.

En el cuadro femenino, la primera cabeza de serie, la bielorrusa Aryna Sabalenka abrirá su participación contra la suiza Rebeka Masarova, con una senda que podría incluir a la finalista de Cincinnati, Jasmine Paolini, en cuartos y a Jessica Pegula en semifinales.

La campeona de Wimbledon, Iga Swiatek, que acaba de levantar el trofeo en Cincinnati, podría medirse con la estadounidense Amanda Anisimova en cuartos.

Coco Gauff, campeona del Abierto de Francia y tercera cabeza de serie, podría enfrentarse en cuartos a la sexta preclasificada, su compatriota Madison Keys, ganadora este año del Abierto de Australia, antes de una posible cita con Swiatek. (Reporte de Frank Pingue en Toronto; editado en español por Carlos Serrano)