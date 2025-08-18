LA NACION

Sinner, Alcaraz y Swiatek en el lucrativo torneo de dobles mixto del US Open

Muchas de las principales raquetas del mundo, entre ellas Jannick Sinner, Carlos Alcaraz e Iga...

Muchas de las principales raquetas del mundo, entre ellas Jannick Sinner, Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, están inscritas en el torneo dobles mixto en el US Open, según el programa anunciado este lunes.

El torneo, que tiene el atractivo de un premio de US$1 millón para la pareja ganadora, se disputará entre el martes y el miércoles de esta semana, coincidiendo con el inicio de la previa del Grand Slam estadounidense (24 de agosto al 7 de septiembre).

Sinner, que este lunes disputará la final del torneo de Cincinnati contra Alcaraz, formará pareja con la checa Katerina Siniakova, N.2 mundial en dobles, mientras que el español jugará acompañado de la británica Emma Raducanu.

Estas dos parejas, encuadradas cada una en una parte del cuadro del torneo, sólo podrían enfrentarse en la final.

Por su parte, Swiatek tendrá como compañero al noruego Casper Ruud, aunque antes, al igual que Sinner y Alcaraz, disputará la final del torneo de Ohio este lunes contra la italiana Jasmine Paolini.

Entre las otras parejas inscritas, figuran Jessica Pegula y Jack Draper, los estadounidenses Taylor Townsend y Ben Shelton, los serbios Novak Djokovic y Olga Danilovic y el francés Gaël Monfils con la japonesa Naomi Osaka.

Los organizadores del US Open esperan que este nuevo formato y calendario den protagonismo al torneo mixto, que hasta ahora solía disputarse en la segunda semana de los Grand Slam.

