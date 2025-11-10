Sinner arranca su reconquista del Masters, Fritz sin piedad con Musetti

El italiano Jannik Sinner, vencedor en 2024 del Masters de la ATP, inició este lunes su defensa del "torneo de maestros" con victoria contra un lesionado Felix Auger-Aliassime, mientras que Taylor Fritz derrotó a Lorenzo Musetti en el otro partido del día.

Nueve días después de su duelo en la final del Masters 1000 de París, ganado también por Sinner, el italiano venció 7-5, 6-1 al canadiense, quien a los 25 años disputa por segunda vez en su carrera este torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada, tras su participación en 2022.

Después de un primer set dividido, Sinner noqueó a su rival, que sufrió dolores en la pantorrilla izquierda, gracias a un break de entrada en la segunda manga, con el que pasó a liderar 3-0.

Volvió a romper el servicio de Auger-Aliassime una segunda vez, y cerró el encuentro convirtiendo su primera bola de partido con un ace.

Sinner suma 27 victorias consecutivas sobre pista dura cubierta, su superficie favorita, y se hace con las riendas del grupo Björn Borg, en el que también tendrá que enfrentarse al alemán Alexander Zverev (N.3) y al estadounidense Ben Shelton (N.5).

El italiano ganó en 2024 el Masters de la ATP, encadenando cinco victorias consecutivas sin conceder ni un solo set.

En esta edición de 2025 se juega terminar la temporada como líder del ránking mundial, ocupado por su gran rival, el español Carlos Alcaraz, quien lo ha derrotado en cuatro ocasiones este año.

Trece aces de Fritz

En el otro grupo, llamado Jimmy Connors, el estadounidense Taylor Fritz (N.6) dominó al "novato" Lorenzo Musetti en dos sets (6-3 y 6-4).

Finalista contra Sinner hace un año, Fritz se coloca al frente del grupo Jimmy Connors, igualado al español Carlos Alcaraz, que el domingo derrotó al australiano Alex de Miñaur también en dos sets.

Ante Musetti, que debuta en el Masters tras la renuncia de Novak Djokovic, Fritz demostró que es mejor jugador en superficie dura que el italiano, apoyándose sobre todo en su servicio, con el que logró 13 aces.

"Estoy muy contento, creo haber hecho muchas cosas realmente bien en este partido", se felicitó el estadounidense.

Pasó por un mal momento en el tercer juego del partido, cuando salvó cuatro bolas de break, pero luego rompió el servicio del italiano para apuntarse la primera manga.

El italiano tuvo muchos problemas con su servicio, concediendo doce pelotas de break.

Fritz selló la victoria en una hora y 43 minutos de partido.

"Taylor ha jugado mejor que yo, es tan simple como eso", lamentó Musetti, que no obstante se declaró sentirse "orgulloso de mí, de mi equipo, incluso de mi partido de hoy".

