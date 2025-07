Sinner arrolla a Djokovic y se medirá con Alcaraz en la final de Wimbledon

Por Toby Davis y Martyn Herman

LONDRES, 11 jul (Reuters) - Carlos Alcaraz se impuso el viernes por 6-4, 5-7, 6-3 y 7-6(6) a Taylor Fritz y alcanzó su tercera final consecutiva en Wimbledon, redescubriendo su mejor juego cuando más lo necesitaba para vencer al estadounidense.

Con la vista puesta en su sexto título de Grand Slam, el español fue demasiado fuerte para el consistente Fritz, cuyas mayores armas no fueron suficientes para inquietar al segundo cabeza de serie bajo un sol abrasador en la Pista Central.

La victoria del ganador de las dos últimas ediciones de Wimbledon preparó el terreno para una esperada final contra el número uno del mundo, Jannik Sinner, que se impuso en la segunda semifinal al ganador de 24 torneos de Grand Slam Novak Djokovic.

Alcaraz, que perdió por última vez en el Abierto de Barcelona en abril, lleva 24 victorias consecutivas, un dato que será sin duda inquietante para Sinner el domingo.

"No estoy pensando en la racha de victorias ni en los resultados", dijo el jugador de 22 años en la pista tras sellar la victoria cuando el número cinco del mundo envió una derecha larga en el tie-break del cuarto set.

"Este es mi sueño: pisar estas hermosas pistas y jugar al tenis en los torneos más bonitos del mundo. Eso es todo lo que intento pensar en cada torneo y por lo que intento llevar la alegría a las pistas", agregó.

Fritz, que quería convertirse en el primer estadounidense en alcanzar la final de Wimbledon desde Andy Roddick en 2009, se mostró emocional y físicamente consistente, mientras que Alcaraz fue un manojo de energía inquieto que estalló en momentos clave, provocando exclamaciones de admiración.

Fritz rompió el saque de Alcaraz por primera y única vez para hacerse con el segundo set, aprovechando que el español bajó la intensidad, pero el campeón recuperó el dominio con rapidez, quebrando dos veces en la tercera manga y superando un tenso tie-break para hacerse con la victoria.

Si el juego de Fritz puede resumirse en un gran saque y una gran derecha, el de Alcaraz podría reducirse a un gran servicio, una gran derecha y todo lo demás.

En los sets que ganó, su saque fue casi intocable: ganó el 100% de sus primeros puntos de saque en el primer set, en el que rompió en el juego inicial y luego lo resolvió sin problemas para ponerse por delante.

El español está ahora a un partido de unirse a los grandes Bjorn Borg, Pete Sampras, Roger Federer y Novak Djokovic como los únicos hombres en ganar tres coronas consecutivas de Wimbledon en la era profesional.

"Ahora mismo no quiero pensar en el domingo", comentó. Sólo quiero disfrutar de este momento y de que he llegado a una tercera final consecutiva. Ya tendré tiempo de pensar en el domingo, voy a ver la otra semifinal también y vamos a ver”. SINNER SOMETE A DJOKOVIC En el otro partido del día, Sinner apartó a Djokovic de la final individual masculina de Wimbledon por primera vez en ocho años, con un humillante 6-3, 6-3 y 6-4 en la Pista Central. El italiano había perdido sus dos duelos anteriores en Wimbledon contra el serbio, pero en esta ocasión su devastadora exhibición de potencia y precisión resultó demasiado para el heptacampeón, que aparentó sus 38 años en la derrota. En su primera final de Wimbledon, Sinner, de 23 años, reeditará su reciente duelo con Alcaraz en el Abierto de Francia, que el italiano perdió tras luchar durante más de cinco horas y desperdiciar tres puntos de campeonato. “No sé qué esperar, ya vieron la última final y nunca se sabe”, dijo Sinner, el tercer italiano que alcanza una final individual en Wimbledon y que buscará la primera corona para su país. “Es un honor compartir la pista con Carlos, nos exigimos al máximo el uno al otro. Espero que sea un buen partido como el anterior, quizá no mejor, no creo que sea posible”. Djokovic, que aspira a igualar el récord masculino de Roger Federer de ocho títulos en Wimbledon, no había perdido una semifinal desde que el suizo le derrotó en 2012. No obstante, esta vez pareció que el “Padre Tiempo” le alcanzó finalmente, ya que se mostró indefenso en los dos primeros sets, mientras un sublime Sinner cedía sólo seis puntos con su saque. En la tercera manga, Djokovic se colocó con una ventaja de 3-0, pero no fue más que un parpadeo para el primer cabeza de serie, que cortó de raíz cualquier esperanza de remontada. El balcánico mostró problemas físicos en los últimos compases del partido y Sinner terminó despachándolo en menos de dos horas. El italiano unió entonces a los aplausos cuando Djokovic abandonó la Pista Central y saludó al público, que se preguntaba si volverá algún día. (Editado en español por Carlos Serrano)