Sinner arrolla a Zverev y jugará la final en París ante Auger-Aliassime

Jannik Sinner, número 2 mundial, se clasificó con abrumadora autoridad para la final del Masters 1000 de tenis de París al aplastar (6-0, 6-1) al número 3 del ranking ATP y defensor del título, Alexander Zverev, este sábado en la segunda semifinal.

Con cuatro títulos este 2025, dos de ellos en Grand Slam (Abierto de Australia y Wimbledon), la estrella italiana de 24 años alcanza su novena final de la temporada y se disputará el título el domingo contra el canadiense Felix Auger-Aliassime (10º), que en su semifinal derrotó 7-6 (7/3) y 6-4 al kazajo Alexander Bublik (16º).

Está siendo la mejor actuación de Sinner en su carrera en esta cita emblemática sobre superficie rápida indoor y la confirmación llegó con su exhibición ante un Zverev mermado físicamente, al que endosó un set en blanco en treinta minutos.

A un triunfo del N.1

En el segundo empezaron 1-1, pero a partir de ahí Sinner voló al triunfo con otros cinco juegos ganados de forma encadenada, en un partido con mucha menos historia de lo esperado.

"Desde los primeros puntos sentí que él tenía problemas físicos. No es la forma en la que uno quiere ganar un partido. Pero al mismo tiempo, personalmente me pone feliz estar en la final, esto significa mucho para mí", afirmó.

Zverev se mostró resignado tras la paliza: "Si no estás al 100%, si no estás jugando bien, si no te sientes bien, pues no tienes ninguna opción".

Sinner queda ahora a una victoria de recuperar el número 1 mundial, que arrebatará al español Carlos Alcaraz, eliminado en la segunda ronda de París el martes, en caso de ganar la final.

Buscando billete a Turín

Su adversario el domingo, Auger-Aliassime, querrá también ganar la final no solo por el prestigio de un Masters 1000 sino también porque así conseguirá un boleto para el Masters (ATP Finals) de final de temporada, que comenzará el 9 de noviembre en Turín (Italia).

El tenista de Montreal de 25 años alcanzó su segunda final en un Masters 1000 -perdió la primera en Madrid en 2024 ante el ruso Andrey Rublev- al ganar en dos mangas a Bublik, sorpresa de esta edición.

En la pista central de La Défense Arena, el partido comenzó igualado aunque FAA parecía más incisivo con 10 'aces' y el doble de 'winners' que Bublik.

Este último cometió un error al servicio en el 'tie-break' que le costó el primer set. El kazajo regresó muy nervioso al segundo set, hasta el punto de recibir una advertencia por romper en cuatro ocasiones su raqueta contra la pista.

Aunque Auger-Aliassime, ganador del ATP 250 en Bruselas hace dos semanas, pasó por un bajón que le llevó a verse 4-1 en contra, recuperó su garra y su servicio y ganó los cinco juegos siguientes para clasificarse a su quinta final de la temporada, de las que ganó tres.

"Es un placer.

Todas las finales de Masters 10.000 son un sueño, pero París es un torneo con mucha historia e importantes campeones en el pasado", celebró Auger-Aliassime.

