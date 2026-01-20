Sinner avanza a la segunda ronda en Australia tras el abandono de Gaston

El número 2 del mundo, Jannik Sinner, doble defensor del título en el Abierto de Australia, avanzó este martes a la segunda ronda tras el abandono del francés Hugo Gaston (93º) después de dos sets.

El italiano de 24 años mandaba 6-2 y 6-1 cuando Gaston tiró la toalla. Se había caído durante el primer set tras devolver una dejada de Sinner y pidió la intervención de un fisioterapeuta al final de esa manga, quien le dio una pastilla, sin que quedara claro de inmediato la naturaleza exacta de su lesión.

"Vi que no estaba sacando a una velocidad muy alta, especialmente en el segundo set", comentó Sinner en su entrevista posterior al partido en la pista central.

"Estoy muy contento de clasificarme, de volver a este lugar que aprecio especialmente, pero no es la forma en que quería ganar este partido", añadió el número 2.

El próximo rival de Sinner será el croata Dino Prizmic (127º) o el australiano James Duckworth (88º).

En su primer partido oficial de la temporada, el cuádruple ganador de Grand Slam tardó un poco en encontrar su ritmo, teniendo que salvar tres bolas de break ya en el primer juego.

Pero una vez que logró romper el saque de Gaston en el sexto juego, especialmente disputado, Sinner se desató y encadenó los siete siguientes.

Unos instantes después de ganar su único juego en una segunda manga de sentido único, el francés indicó a su rival que se retiraba, tras algo más de una hora de partido.

Invicto desde su abandono a comienzos de octubre en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái, el número 2 encadenó el martes su decimosexta victoria consecutiva y se unió en la segunda ronda del Abierto de Australia a Carlos Alcaraz (1º), Alexander Zverev (3º) y Novak Djokovic (4º).

"Me sentí muy bien preparado; trabajamos mucho físicamente y en la pista durante la pretemporada", declaró Sinner, que renunció en noviembre a la fase final de la Copa Davis en Bolonia que ganó su país por tercer año consecutivo para disponer de una semana adicional de preparación de cara a la temporada 2026.