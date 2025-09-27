Sinner con dudas supera la segunda ronda en el torneo de Pekín

Jannik Sinner, N.2 del mundo, se clasificó para los cuartos de final del torneo ATP 500 de Pekín, pero concedió un set ante el francés Térence Atmane (N.68), lo que alimenta las dudas sobre el estado de forma del tenista italiano.

En su primer torneo tras su derrota en la final del US Open ante Carlos Alcaraz, que provocó también que cediera el N.1 de la clasificación ATP al español, Sinner parece falto de rodaje ante las "muchas pequeñas cosas" que ha cambiado en su juego con el fin de recuperar el trono del tenis.

Ante Atmane, Sinner sufrió sobre todo en los dos primeros sets, antes de cerrar el partido en el tercero (6-4, 5-7 y 6-0).

Consecuencia de los cambios introducidos en su juego, Sinner cometió errores no forzados inhabituales en él, como los dos servicios consecutivos que perdió en el segundo set sin ganar un solo punto.

Antes, ganó la primera manga luego de salvar cinco bolas de break ante un Atmane muy efectivo en el saque (once aces), pero que tuvo que inclinarse cuando le aparecieron los calambres en el tercer set.

En cuartos de final, Sinner se enfrentará al húngaro Fabian Marozsan (N.57).

En categoría femenina, la colombiana María Camila Osorio derrotó a la rusa Anna Kalinskaya y se cita en tercera ronda con la polaca Iga Swiatek.

Resultados de la jornada del Torneo ATP 500 de Pekín - Octavos de final:

Jannik Sinner (ITA/N.1) derrotó a Terence Atmane (FRA) 6-4, 5-7, 6-0

Fábián Marozsán (HUN) a Alexandre Muller (FRA) 6-3, 7-6 (7/5)

Alex De Miñaur (AUS/N.3) a Arthur Rinderknech (FRA) 6-3, 3-6, 7-6 (7/2)

Resultados de la jornada del Torneo WTA 1000 de Pekín - Segunda ronda:

Iga Swiatek (POL/N.1) derrotó a Yuan Yue (CHN) 6-0, 6-3

María Camila Osorio (COL) a Anna Kalinskaya (RUS/N.28) 6-1, 4-6, 6-4

Lois Boisson (FRA) a Liudmila Samsonova (RUS/N.19) 6-3, 6-4

Emma Navarro (USA/N.16) a Gabriela Ruse (RUM) 6-3, 7-6 (7/0)

Marta Kostyuk (UKR/N.23) a Ella Seidel (GER) 6-1, 6-1

Jessica Pegula (USA/N.5) a Ajla Tomljanovic (AUS) 6-0, 6-3

Mirra Andreeva (RUS/N.4) a Zhu Lin (CHN) 6-2, 6-2

Jessica Bouzas (ESP) a Dayana Yastremska (UKR/N.29) 7-5, 6-4

Maya Joint (AUS) a Diana Shnaider (RUS/N.17) 7-5, 6-1

Zeynep Sönmez (TUR) a Clara Tauson (DEN/N.10) 6-4, 2-6, 6-3

Anastasia Potapova (RUS) a Victoria Mboko (CAN/N.21) 7-6 (7/5), 7-5

Linda Nosková (CZE/N.26) a Wang Xiyu (CHN) 6-3, 6-2

