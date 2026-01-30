Sinner dice estar dolido, pero no sorprendido, tras su eliminación en semifinales de Australia

Por Shrivathsa Sridhar y Ian Ransom

MELBOURNE, 30 ene (Reuters) - El tenista italiano Jannik Sinner dijo que estaba dolido, pero no sorprendido, después de que el diez veces campeón del torneo Novak Djokovic pusiera fin a su largo reinado en Melbourne Park en las semifinales del Abierto de Australia el viernes.

El doble campeón defensor se enzarzó en una batalla de voluntades con Djokovic durante cinco emocionantes sets antes de sufrir su primera derrota en el torneo desde que cayera ante Stefanos Tsitsipas en la cuarta ronda en 2023.

"Era un grand slam muy importante para mí, por supuesto, pero estas cosas pueden pasar", dijo el sudtirolés de 24 años a los periodistas.

"Ha sido un buen partido por parte de ambos. He tenido muchas oportunidades. No he sabido aprovecharlas y este ha sido el resultado. Sí, duele, sin duda".

Sinner había vencido a Djokovic en sus cinco enfrentamientos anteriores, pero no le sorprendió la calidad del tenis que el serbio de 38 años fue capaz de desplegar en el Rod Laver Arena.

"Ha ganado 24 grand slams", dijo Sinner. "Nos conocemos muy bien, sabemos cómo jugamos. Nunca me sorprende su nivel porque creo que ha sido el mejor jugador durante muchos, muchos años".

"Por supuesto, juega menos torneos debido a su edad y todo eso, pero también sabemos lo importantes que son los grand slams para mí, para él y para todos".

"Ha jugado un tenis fantástico. Espero poder aprender algo de él para ver en qué puedo mejorar".

Sinner tuvo ocho puntos de quiebre en el set decisivo, pero Djokovic los salvó todos.

"Hizo algunos golpes fantásticos", dijo Sinner. "La mayor parte del tiempo sacó muy bien, hay que decirlo. Tuve mis oportunidades. Estuve en los peloteos un par de veces".

"Fallé los golpes, y eso puede pasar. Así es el tenis, así funciona".

"Pero hay que darle mucho crédito por cómo ha jugado hoy". Djokovic se enfrentará en la final del domingo al gran rival de Sinner, el español Carlos Alcaraz, con el objetivo de conseguir su 25º título importante y convertirse en el tenista más exitoso de todos los tiempos, tanto masculino como femenino, en grand slams.

(Información de Shrivathsa Sridhar e Ian Ransom; escrito por Nick Mulvenney; edición de Toby Davis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)