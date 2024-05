Sinner disputará Roland Garros "solo" si está "al 100%"

El tenista italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo y baja para el Masters 1000 de Roma que arranca este miércoles, avisó el domingo que sólo disputará Roland Garros si está "al 100%".

"Disputaré Roland Garros solamente si estoy al 100%. Si hay incluso un atisbo de duda, hará falta reflexionar", declaró el italiano durante una rueda de prensa en Roma.

"No quiero entrar en los detalles (de la lesión), al principio pensábamos que no era, entre comillas, un problema grave, pero los escáneres han mostrado que hay algo que no va bien al 100%", continuó el vencedor del Abierto de Australia 2024.

"Creo que la situación está bajo control. Una cosa es segura: si no estoy curado al 100%, haré otra pausa, porque no quiero perder tres años de mi carrera", continuó.

"No tengo prisa, duele (no jugar) pero curar mi cuerpo es lo más importante", insistió Sinner.

El italiano renunció el sábado a la cita romana: "El torneo que era mi prioridad este año porque no juego a menudo en Italia".

Sinner sufre un dolor en la cadera derecha que le obligó a retirarse antes de cuartos de final del Masters 1000 de Madrid.

Ahora tendrá "una pausa de una semana, una semana y media".

"Mi preparación para París no será la óptima porque no quedará demasiado tiempo, pero lo que es seguro es que lo voy a dar todo para poder jugar", aseguró Sinner.

El italiano ha dominado el inicio de temporada: antes de su baja en Madrid, llevaba 28 victorias y tan sólo dos derrotas desde el inicio del año. En enero sumó su primer título de Grand Slam al ganar el Abierto de Australia.

Después, ganó en Róterdam y Miami, elevando su palmarés a los trece títulos.

El otro gran objetivo para las mejores raquetas del mundo son los Juegos Olímpicos de París-2024, que se celebrarán en la tierra batida de Roland Garros.

Sin embargo, esta no es la mejor superficie de Sinner, que solo suma un título en tierra batida (Umag en 2022). Su mejor resultado en Roland Garros fueron los cuartos de final perdidos en tres sets contra Rafael Nadal en 2020.

