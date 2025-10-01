Sinner gana el Abierto de China en sets corridos ante Tien antes del Masters de Shanghái

BEIJING (AP) — Jannik Sinner se preparó para su participación en el Masters de Shanghái con una victoria el miércoles por 6-2, 6-2 sobre el adolescente estadounidense Learner Tien en el Abierto de China.

En la víspera, Sinner había ganado su 11mo choque consecutivo contra Alex de Minaur. Su triunfo del martes por 6-4, 3-6, 6-2 le dio un boleto para su novena final consecutiva en torneos de cancha dura. Tien, el californiano de 19 años que ocupa la 52da posición del ránking mundial, disputaba su primera final del tour después de que Daniil Medvedev se retirara por lesión cuando el marcador estaba 5-7, 7-5, 4-0 también el martes.

El evento de la ATP en Beijing se llevó a cabo simultáneamente con el torneo WTA 1000, que está en la cuarta ronda y termina el domingo. La primera preclasificada Iga Swiatek y la quinta, Jessica Pegula, jugarán más tarde el miércoles.

Coco Gauff, segunda cabeza de serie, está ya en cuartos de final, donde se medirá a Eva Lys el jueves.

