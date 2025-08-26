LA NACION

Sinner inicia la defensa del título Abierto EEUU con una victoria sin contratiempos en primera ronda

Por Amy Tennery

NUEVA YORK, 26 ago (Reuters) - El número uno del mundo, Jannik Sinner, abrió su defensa del título del Abierto de Estados Unidos con un triunfo por 6-1, 6-1 y 6-2 el martes frente al checo Vit Kopriva, mostrándose en forma después de que una enfermedad lo obligó a retirarse en la final en Cincinnati.

El cuatro veces ganador de un major se retiró del torneo de preparación para el Abierto de Estados Unidos a principios de mes por enfermedad, pero no tuvo problemas en el estadio Arthur Ashe, donde conectó siete aces.

"Estoy muy contento de haberme recuperado de la salud, de haber hecho todo lo posible para estar en la mejor forma posible", dijo Sinner.

El italiano arrasó en los cinco primeros juegos del set inicial, en los que solo cometió un puñado de errores no forzados. Las cosas no cambiaron en el segundo parcial, pero el checo mejoró algo su juego en el tercero.

Sinner cometió nueve errores no forzados, pero el checo no pudo aprovechar los dos puntos de ruptura de los que dispuso y finalmente cedió el encuentro.

En tanto, el argentino Francisco Cerúndolo, preclasificado 19, le ganó al italiano Matteo Arnaldo por 3-6, 2-6, 7-5, 6-4 y 6-3.

En otro de los partidos del día, el italiano Lorenzo Musetti, décimo preclasificado, superó en cuatro sets al francés Giovanni Mpetshi Perricard. (Reporte de Amy Tennery en Nueva York; editado en español por Javier Leira)

