Sinner inicia su campaña por un 3er título consecutivo en Australia con una victoria anticlimática

MELBOURNE, Australia (AP) — Jannik Sinner solo perdió tres juegos y pasó poco más de una hora en la Rod Laver Arena para comenzar su intento de lograr un triplete en el Abierto de Australia.

El número 2 del mundo lideraba 6-2, 6-1 cuando Hugo Gaston se retiró repentinamente de su partido el martes por la noche debido a una lesión no revelada.

“Vi que no estaba sirviendo con mucha fuerza en el segundo set”, dijo Sinner, pero “no es la forma en que quieres ganar el partido”.

Fue una manera anticlimática de terminar su primer partido competitivo en la cancha central de Melbourne Park desde su victoria hace 12 meses sobre Alexander Zverev para conseguir títulos consecutivos en Australia.

Aspira a convertirse en el cuarto jugador en ganar tres títulos masculinos consecutivos en el Abierto de Australia.

La campeona defensora Madison Keys tuvo un comienzo más difícil en su defensa del título, y tuvo dificultades al principio contra el estilo poco convencional de Oleksandra Oliynykova antes de avanzar 7-6 (6), 6-1.

Keys, novena favorita en la presente edición, se metió en un gran problema en la Rod Laver Arena, pero se recuperó. Estaba perdiendo 4-0 en el primer set y remontó para forzar un desempate contra la ucraniana.

“Obviamente estaba muy nerviosa al principio”, dijo Keys. “Tan nerviosa como estaba... Estoy realmente contenta de estar de vuelta y de haber superado ese partido”.

Diferentes golpes

Oliynykova mantuvo a Keys fuera de ritmo, particularmente en el primer set, con tiros aleatorios, que incluyeron globos altos — tiros lunares — que obligaron a Keys a retroceder profundamente detrás de la línea de fondo. La fuerte defensa de la ucraniana y su juego poco ortodoxo también la mantuvieron en el partido al principio.

“Un estilo un poco más no convencional”, dijo Keys. “Siento que eso hizo las cosas un poco más complicadas al principio. Sentí que al final del desempate realmente encontré mi juego y luego pude llevar eso al segundo set”.

Oliynykova ganó mucha atención con sus tatuajes y su arte corporal único, así como por un mensaje impreso a favor de Ucrania en una camiseta que usó en su conferencia de prensa posterior al partido.

Entre otros partidos tempranos del martes, dos jugadoras sembradas fueron derrotadas. La indonesia Janice Tjen venció a la cabeza de serie número 22, Leylah Fernandez de Canadá, 6-2, 7-6 (1) y Tereza Valentova de la República Checa derrotó a la jugadora australiana mejor clasificada, la cabeza de serie número 30, Maya Joint, 6-4, 6-4.

La ex campeona del Abierto de EE.UU. Sloane Stephens fue eliminada en la primera ronda, vencida por Karolina Pliskova 7-6 (7), 6-2. Stephens, quien tuvo que calificar este año, ganó el Abierto de EE.UU. en 2017.

Shelton avanza

En un partido entre zurdos, Ben Shelton, semifinalista hace un año en Australia, superó a Ugo Humbert 6-3, 7-6 (2), 7-6 (5) para llegar a la segunda ronda.

El octavo cabeza de serie dijo que fue uno de los partidos de primera ronda más difíciles que podría haber enfrentado, con Humbert clasificado en el puesto 33. Humbert tenía la posición más alta de los jugadores no preclasificados.

“Pensé que me mantuve realmente calmado hoy”, dijo Shelton. “En una cancha como esta, jugar contra Ugo en la primera ronda es un sorteo difícil. Sentí que encontré algo de mi mejor tenis al final del partido”.

Su próximo rival será el australiano clasificado Dane Sweeny, quien puso fin a la vigésima y última campaña del Abierto de Australia para el francés de 39 años Gael Monfils.

El quinto cabeza de serie Lorenzo Musetti avanzó cuando Raphael Collignon se retiró en el cuarto set. El resultado fue 4-6, 7-6 (3), 7-5, 3-2 cuando el jugador belga abandonó debido a calambres y mareos.

También avanzaron Eliot Spizzirri, quien venció a la estrella emergente Joao Fonseca, el brasileño de 19 años, 6-4, 2-6, 6-1, 6-2, el número 15 Karen Khachanov y Sebastian Baez, quien superó a Giovanni Mpetshi Perricard 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.