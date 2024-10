Sinner no tiene piedad de Medvedev y ya está en semifinales de Shanghái

El italiano Jannik Sinner, número 1 mundial, derrotó fácilmente en dos sets (6-1, 6-4) al ruso Daniil Medvedev en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái y espera en semifinales a Carlos Alcaraz (N.2) si el español vence al checo Tomas Machac (N.33).

Es la cuarta ocasión en cinco partidos que han disputado esta temporada en la que Sinner (23 años) se impone a Medvedev (28), que solo logró superar al italiano en cuartos de final de Wimbledon tras una tremenda batalla a cinco sets.

Con esta victoria, Sinner equilibra sus duelos directos con Medvedev (siete victorias para cada uno).

Con 27 golpes ganadores y solo 10 faltas directas, Sinner dominó en un partido que duró 1h24, con pocos espectadores en las gradas del complejo de tenis de Shanghái.

Al italiano solo pareció temblar el pulso en el último juego del partido, cuando tras fallar una primera pelota de partido dio a Medvedev la única ocasión de 'break' de todo el encuentro, aunque Sinner la salvó rápidamente y cerró el partido con un servicio y volea.

"Obviamente estoy muy feliz por cómo he manejado el partido", declaró un Sinner que reveló que su rival no jugó en plenitud de condiciones: "Creo que él tenía molestias en un hombro y no podía golpear la derecha como hubiera deseado. Espero que se recupere lo más pronto posible".

Durante todo el partido, Medvedev no dejó de tocarse el hombro derecho, como ya hiciera en la víspera, y recibió atención médica en varios momentos.

Sinner ya ganó esta temporada el Abierto de Australia y el US Open y alcanzó el N.1 de la ATP, aunque sigue pendiente de la resolución definitiva de su caso de dopaje.

Preguntado si alguna vez había soñado una carrera así, el italiano reconoció: "Es mejor. No puedes planear algo así cuando eres más joven. Nunca sabes lo que va a suceder en tu carrera".

