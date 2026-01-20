Sinner pasa a la segunda ronda del Abierto de Australia tras la retirada de Gaston

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 20 ene (Reuters) - Jannik Sinner comenzó el martes su búsqueda de un tercer título consecutivo del Abierto de Australia de forma inusual, ya que dominó dos sets antes de que el francés Hugo Gaston se retirara repentinamente, para decepción del público del Rod Laver Arena.

En su primer partido oficial desde que venció a Carlos Alcaraz en las ATP Finals hace más de dos meses, el italiano, número dos del mundo, se adelantó por 6-2 y 6-1 en poco más de una hora, acumulando 19 golpes ganadores en la pista que ha dominado durante dos años.

Gaston tomó unas pastillas tras el primer set, mostrando que algo iba mal, pero hubo un estruendo de sorpresa en las gradas cuando cruzó al lado de Sinner tras el segundo set para ofrecerle un apretón de manos y disculpas.

Tras consolar al francés mientras sollozaba bajo una toalla en su silla, Sinner dijo que vio que Gaston no estaba en su mejor momento, pero que estaba muy contento con su propio juego. "He pasado muchos muchos días enteros en la pretemporada tratando de convertirme en un mejor jugador de tenis", dijo a la prensa.

"Pero al final lo más importante es salir a la pista y disfrutar, ¿no? Es muy especial empezar la temporada con un partido de sesión nocturna aquí, en un Grand Slam, el estadio lleno, simplemente intentando hacerlo lo mejor posible."

Es posible que Sinner esperara un poco más de práctica tras su larga pretemporada, pero, salvo en su primer servicio, apenas pareció necesitarla. Después de encontrarse 0-40 abajo, Sinner lanzó tres saques directos en los cuatro puntos siguientes para anular la amenaza inicial. Tras romper el servicio de Gaston en el sexto juego, no volvió a mirar atrás. Aunque era favorito para hacerse con el título y con su quinta corona de Grand Slam, Sinner fue derrotado por su archirrival Carlos Alcaraz en la última final de un grande, en el Abierto de Estados Unidos, y se marchó de Flushing Meadows decidido a añadir variedad a su juego.

Sinner dejó constancia de ello cuando se deshizo de Gaston con una serie de dejadas con mucho ángulo. Dijo que también había estado trabajando duro para mejorar su saque, ralentizando el movimiento y ajustando el lanzamiento de la bola al aire, pero que todavía era un trabajo en progreso.

"A veces todavía se me escapa. No es un golpe con el que me sienta muy seguro. Pero al mismo tiempo estamos trabajando en ello", añadió.

Sinner se enfrentará al australiano James Duckworth por un puesto en la tercera ronda. (Información de Ian Ransom en Melbourne; edición de William Maclean; edición en español de Jorge Ollero Castela)