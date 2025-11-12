Sinner, primer clasificado a semifinales de Masters ATP

El N.2 del mundo, Jannik Sinner, es el primer clasificado a semifinales del Masters ATP luego de su victoria ante el alemán Alexander Zverev (3º), este miércoles en Turín.

Sinner, vigente campeón del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año, se impuso 6-4, 6-3 después de 1 hora y 37 minutos de juego ante Zverev, al que batió por cuarta vez esta temporada en otros tantos enfrentamientos.

El italiano no pasó ningún apuro en su segundo partido de las ATP Finals de 2025 y encadenó su 28ª victoria consecutiva sobre superficie dura "indoor", su terreno de juego preferido.

"Fue un partido muy, muy difícil, pero serví muy bien. Sascha y yo nos conocemos bien, tuvimos que cambiar nuestra táctica habitual, los intercambios quizá no fueron muy largos, pero estoy muy contento con esta victoria", declaró.

El italiano había comenzado su andadura en el Masters ATP el lunes con otra clara victoria ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (8º) 7-5, 6-1.

Sinner estará así presente en semifinales del Masters por tercera edición consecutiva.

El año pasado conquistó el Torneo de los Maestros encadenando cinco victorias sin ceder un solo set.

