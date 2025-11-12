Sinner, primer clasificado a semifinales del Masters ATP

El número dos del mundo, el italiano Jannik Sinner, es el primer clasificado para las semifinales del Masters ATP luego de su victoria ante el alemán Alexander Zverev, tercero jugador del orbe, este miércoles en Turín.

Sinner, vigente campeón del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del año, se impuso 6-4, 6-3 en 1 hora y 37 minutos de juego ante Zverev, al que batió por cuarta vez esta temporada en otros tantos enfrentamientos.

El italiano no pasó ningún apuro en su segundo partido del Masters de 2025 y encadenó su 28ª victoria consecutiva sobre superficie dura "indoor", su terreno de juego preferido.

Está así a una sola victoria de la racha de triunfos de Roger Federer entre 2010 y 2012. Aunque aún está lejos del récord del estadounidense John McEnroe, quien estuvo invicto entre 1978 y 1987 en 45 partidos.

"Fue un partido muy, muy difícil, pero serví muy bien. Sascha y yo nos conocemos bien, tuvimos que cambiar nuestra táctica habitual, los intercambios quizá no fueron muy largos, pero estoy muy contento con esta victoria", declaró.

En efecto, el alemán, humillado 6-0, 6-1 hace once días en semifinales del Masters 1000 de París, se defendió mejor en esta ocasión y trató de sorprender a su adversario subiendo a la red y asumiendo los máximos riesgos posibles.

Pero cuando juega en el Inalpi Arena ante su público, Sinner no parece tener rival capaz de derrotarle.

El italiano había comenzado su andadura en el Masters ATP el lunes con otra clara victoria ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (8º) por 7-5, 6-1.

Sinner estará así presente en semifinales del Masters por tercera edición consecutiva.

El año pasado conquistó el título encadenando cinco victorias sin ceder un solo set.

Pero si su gran rival, el español Carlos Alcaraz, bate a Lorenzo Musetti el jueves, éste se asegurará terminar el año como el número uno del mundo.

Algo que no parece contrariar a Sinner: "Pase lo que pase mi temporada es increíble", destacó, a pesar de purgar una suspensión de tres meses por dar positivo por anabolizante.

"Si Carlos termina número uno del mundo, lo merece, si soy yo, yo lo merecería, pero este torneo es más importante que la carrera al trono de número uno del mundo, es un torneo muy especial para mí", aseguró.

Si termina en primera posición de su grupo, Sinner se opondrá al segundo de la otra serie, plaza ocupada actualmente por el estadounidense Taylor Fritz (6º), al que batió en la final el año pasado.

En el otro partido del día, Felix Auger-Aliassime remontó ante Ben Shelton por 4-6, 7-6 (9/7), 7-5 tras 2 horas y 22 minutos de juego.

jr/cpb/iga/ag/ma