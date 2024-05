Sinner regresa a los entrenamientos y apunta a Roland Garros

El número dos mundial, el italiano Jannik Sinner, que no disputó el Masters 1000 de Roma por una lesión en la cadera derecha, regresó a los entrenamientos a ocho días del comienzo de Roland Garros (26 mayo-9 junio), según las fotos publicadas el sábado en sus redes sociales.

En sus fotografías Sinner aparece con la raqueta en la mano en una pista de tierra batida en Mónaco, donde reside.

El italiano no escribió un mensaje pero acompañó sus fotos de cuatro emoticonos, entre ellos un reloj de arena y una bandera francesa, sin duda en referencia a la cercanía de Roland Garros.

Sinner anunció su baja del Torneo de Roma después de retirarse antes de los cuartos en Madrid, explicando que tenía que hacer una pausa, de al menos una semana, antes de regresar a los entrenamientos.

No quiso entrar en los detalles de su lesión, pero avisó que no disputaría Roland Garros "si no estaba al 100%".

Sinner, de 22 años, dominó la primera parte de la temporada con 28 victorias y dos derrotas, ganando su primer Grand Slam en Australia, además de imponerse en Rotterdam y Miami, llevando su palmarés a 13 títulos.

El italiano fue eliminado en la segunda ronda de Roland Garros el año pasado. En 2020 alcanzó los cuartos y perdió con Rafa Nadal.

Jr/pm

AFP