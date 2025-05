Sinner renovará rivalidad con Alcaraz en la final del Abierto de Italia

ROMA (AP) — Jannik Sinner ha alcanzado la final de su primer torneo tras purgar una suspensión de tres meses por dopaje.

Y Carlos Alcaraz lo espera en el partido por el título del Abierto de Italia.

El número uno del mundo fue de menos a más al vencer el viernes 1-6, 6-0, 6-3 a Tommy Paul (12 del ranking) al intentar en el primer hombre italiano en levantar el trofeo de Roma desde Adriano Panatta en 1976.

Más temprano, Alcaraz avanzó a su primera final en Roma al vencer a Lorenzo Musetti por 6-3, 7-6 (4).

La final del domingo marcará el primer duelo entre Sinner y Alcaraz desde octubre, cuando Alcaraz ganó la final del Abierto de China en un desempate en el tercer set. Alcaraz domina 6-4 en el historial directo, y ha ganado tres seguidos contra su mayor rival.

Pero Sinner no ha perdido desde esa derrota ante Alcaraz en Beijing y mantiene una racha de 26 triunfos. Disputa su primer torneo desde que ganó su tercer título de Grand Slam en el Abierto de Australia en enero.

“Está jugando genial. He estado viendo sus partidos”, dijo Alcaraz. “Su nivel es realmente alto en este momento. Cada vez que juego contra él siempre es una batalla, siempre muy, muy difícil. De alguna manera disfruto esos momentos".

Sinner rozó la perfección al aplastar al noruego Casper Ruud en los cuartos de final el jueves. Contra el estadounidense Paul, Sinner cometió errores no forzados en el primer set mientras su oponente depositaba tiro tras tiro en las líneas. Pero Sinner rápidamente dio la vuelta al partido.

“Todos vieron el juego contra Casper”, dijo Alcaraz. “Es un nivel enorme".

Sinner es el primer hombre italiano en la final de Roma desde que Panatta perdió el partido por el título de 1978 ante Bjorn Borg, y Alcaraz señaló que jugar contra Sinner ante su público local será “aún más desafiante.”

Los fanáticos de Sinner han estado presentes en todos sus partidos, muchos de ellos vistiendo pelucas y sombreros naranjas, su color temático. Un fanático sostuvo un cartel durante la semifinal que traducido del italiano decía: “Sinner, te extrañamos.”

En febrero, Sinner llegó a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje que generó cuestionamientos, ya que la suspensión de tres meses convenientemente le permitió no perderse ningún Grand Slam y regresar en su torneo local.

Roma es la última gran prueba de la gira europea en arcilla antes de que el Abierto de Francia comience el 25 de mayo.

La racha de Alcaraz en tierra batida

Alcaraz disputará su tercera final en tres torneos sobre tierra batida esta temporada. El astro español se consagró en el Masters de Montecarlo y fue subcampeón en el Abierto de Barcelona antes de retirarse del Abierto de Madrid debido a una lesión.

Alcaraz, cuatro veces campeón de Grand Slam, se está poniendo a punto para defender su título en Roland Garros.

“Estoy muy contento de darme la oportunidad de vivir un domingo aquí en Roma, de jugar una final aquí en Roma”, señaló Alcaraz. "Vamos a ver qué tal”.

La final femenina del sábado tendrá como protagonistas a Coco Gauff y Jasmine Paolini.

Paolini y su compañera Sara Errani también avanzaron a la final de dobles femeninos al vencer a la pareja rusa Mirra Andreeva y Diana Shnaider por 6-4, 6-4, en una repetición de la final olímpica del año pasado, también ganada por las italianas.

Alcaraz, tercero del ranking, se retiró del torneo de Madrid por un problema en la parte superior de la pierna derecha y también arrastraba una dolencia lesión en la pierna izquierda. En Roma, ha estado usando un largo soporte negro que cubre la parte superior de su pierna derecha hasta justo debajo de la rodilla.

Musetti le ganó el primer set a Alcaraz en la final de Montecarlo, pero Alcaraz rompió el servicio del italiano en el primer juego de la revancha para silenciar a la multitud que alentó Musetti en el Campo Centrale. Musetti no se ayudó a sí mismo con una serie de errores no forzados y no fue hasta el final del set cuando pudo presionar algo a Alcaraz.

Musetti fue penalizado con un punto por mal comportamiento al final del segundo set después de recibir una advertencia anterior por romper su raqueta.

Se trata de apenas la segunda ocasión que Alcaraz disputa el Abierto de Italia. Durante su debut en Roma el año pasado, perdió ante el húngaro Fabian Marozsan, entonces 135 del ranking, en la tercera ronda cuando lidiaba con una dolencia en el antebrazo derecho.

