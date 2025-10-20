Sinner renuncia a la Copa Davis y Alcaraz representará a España

20 oct (Reuters) - Jannik Sinner decidió no participar en la fase final de la Copa Davis de este año.

Italia, vigente campeona, confirmó la ausencia en el anuncio del equipo realizado este lunes, mientras que el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, representará a España en la competición del próximo mes.

Sinner, número dos del mundo, llevó a Italia a defender con éxito su título el año pasado en España, pero no estará en casa cuando la final con ocho países se celebre en Bolonia del 18 al 23 de noviembre.

"Jannik Sinner no ha dado su disponibilidad para 2025", dijo el capitán italiano Filippo Volandri. "La Copa Davis es, y seguirá siendo, siempre su casa y estoy seguro de que Jannik volverá pronto a formar parte del equipo. Mientras tanto, puedo contar con un grupo dispuesto a luchar y a darlo todo por la camiseta azul".

El equipo de Volandri está formado por Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori.

Sinner, que ganó el Abierto de Australia y Wimbledon este año y alcanzó la final de los cuatro Grand Slams, estará en Turín una semana antes de la Copa Davis para defender su título de las Finales ATP, donde Alcaraz también se ha asegurado una plaza.

Alcaraz intentará que España consiga su primer éxito en la Copa Davis desde 2019, con Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers también seleccionados por los españoles.

El número tres del mundo, el alemán Alexander Zverev, está listo para hacer su primera aparición en las Finales de la Copa Davis.

SORTEO DE CUARTOS DE FINAL DE LA COPA DAVIS

Cuartos de final 1: Italia - Austria

Cuartos de final 2: Francia - Bélgica

Cuartos de final 3: España - República Checa

Cuartos de final 4: Argentina - Alemania (Reporte de Trevor Stynes Edición en español de Javier López de Lérida)