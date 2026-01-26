Sinner se cita con Shelton en cuartos del Abierto de Australia y Djokovic, con Musetti

Por Ian Ransom

MELBOURNE, Australia. 26 ene (Reuters) - Jannik Sinner dejó a un lado las dudas sobre su tolerancia al calor y se impuso el lunes por 6-1, 6-3 y 7-6(2) a su compatriota Luciano Darderi para alcanzar, por cuarta vez, los cuartos de final del Abierto de Australia

Con una temperatura que alcanzó los 33 grados centígrados en la Margaret Court Arena, todas las miradas estaban puestas en el defensor del título, después de los calambres que sufrió en la tercera ronda contra el estadounidense Eliot Spizzirri

Sin embargo, Sinner no dio señales de tener problemas, corriendo a toda máquina de principio a fin contra el vigesimosegundo cabeza de serie, Darderi, al que despachó en unas cómodas dos horas y nueve minutos

"Fue muy, muy difícil, en primer lugar. Somos muy buenos amigos fuera de la pista", comentó Sinner al término del cotejo. "Me cansé mucho, mucho (en el tercer set), así que estoy muy contento de haberlo cerrado en tres sets"

Mientras que Spizzirri complicó a Sinner con su tenacidad y potencia de fuego, Darderi -nacido en Argentina- facilitó mucho el trabajo del campeón al no aparecer en los dos primeros sets. Sinner se adelantó por 5-0 en el primero, antes de que Darderi -en su primera presencia en octavos de un Grand Slam- mantuviera finalmente su servicio. Sinner reaccionó sacando a placer y cerró el set en 27 minutos con su duodécimo golpe ganador, una derecha cruzada monstruosa que rozó la línea lateral

En el tercer juego de la segunda manga, Darderi perdió los papeles y estrelló su raqueta contra la pista al golpear un revés flojo muy por encima de la línea de fondo. Poco después, tras perder su servicio una vez más, golpeó una pelota contra el público, lo que le valió una advertencia por conducta antideportiva

Darderi fue capaz de calmarse y mantener el saque en un par de ocasiones, pero cometió dos dobles faltas consecutivas que le llevaron a perder el segundo set, desplomándose acto seguido en su silla para que un entrenador le tratara su problemático muslo izquierdo. Se esforzó al máximo para hacer más competitivo el tercer set y poco a poco se fue abriendo paso atacando la derecha de Sinner, que salvó cuatro bolas de break en el 4-4 antes de sentenciar el encuentro con facilidad en el posterior tie-break

Lorenzo Musetti, quinto cabeza de serie, se impuso con autoridad al estadounidense Taylor Fritz (6-2, 7-5 y 6-4) en la Rod Laver Arena, quedando por vez primera entre los ocho mejores del Abierto de Australia, donde se medirá al diez veces campeón Novak Djokovic. El italiano superó una batalla a cinco sets contra Tomas Machac en la última ronda, pero no pareció estar muy afectado, ya que rompió dos veces el gran saque de Fritz en el primer set. Jugó con autoridad y arte hacia el final de la segunda manga, que se aseguró ganando tres juegos consecutivos, antes de romper pronto en la tercera para aumentar la presión sobre su rival

"Sinceramente, me siento muy orgulloso. Conozco muy bien a Taylor, hemos jugado muchos partidos, muchas batallas. Y la última vez en Turín, él fue el ganador", dijo Musetti sobre el encuentro entre ambos en las ATP Finals del año pasado. "Vine aquí con una mentalidad diferente y creo que hice una de mis mejores actuaciones (...) He mejorado mucho con el saque y, sobre todo, soy un poco más agresivo con la derecha e intento utilizar mis variantes", agregó. "Mi entrenador siempre me dice que sea un poco más agresivo y que vaya a por todas, que intente llevar la iniciativa en los peloteos. Y eso es lo que he hecho hoy"

Fritz, noveno cabeza de serie, que se vio desplazado por toda la pista por su rival de 23 años, se esforzó al máximo para mantenerse en contacto, pero Musetti logró la victoria con estilo y se enfrentará a Djokovic, campeón de 24 majors, que pasó a cuartos después de que Jakub Mensik se retiró el domingo por una lesión abdominal

"Novak, hemos jugado muchas, muchas veces y cada vez es una lección, en primer lugar", dijo Musetti, que solo ha ganado uno de sus 10 enfrentamientos con el serbio, de 38 años. "Es un gran honor compartir la pista con él, y cada vez que salgo de la pista con algo que realmente creo que me ayuda a intentar ganar contra él". "Hoy no ha tenido que jugar, así que estoy seguro de que no estará cansado. Espero que el ritmo que tengo ahora con el gran partido de hoy me traiga suerte para el próximo. Me siento preparado para intentar presionarle al máximo", comentó

Por último, un encendido Ben Shelton se sobrepuso a un comienzo irregular y alcanzó por tercera vez la antepenúltima ronda en Melbourne Park con una victoria por 3-6, 6-4, 6-3 y 6-4 sobre Casper Ruud, duodécimo cabeza de serie

"Para mí, el ambiente lo es todo. Así que quiero darles las gracias por estar aquí", dijo en la pista el octavo cabeza de serie, que logró 14 aces y un saque de 228 km/h en el cierre del partido, y ahora se enfrentará al bicampeón Sinner por un puesto en semifinales

(Reporte adicional de Shrivathsa Sridhar en Melbourne; editado en español por Carlos Serrano)