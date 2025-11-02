Sinner se corona en el Masters de París y recupera el número uno mundial

PARÍS, 2 nov (Reuters) - Jannik Sinner se impuso el domingo al tenista canadiense Felix Auger-Aliassime por 6-4 y 7-6(4) para conquistar su primer título en el Masters de París, un triunfo que catapultó al italiano a la cima de la clasificación masculina antes del ATP Finals.

El segundo cabeza de serie sabía que sólo la victoria le bastaría para desbancar a su rival Carlos Alcaraz de la cima de la clasificación, y se convirtió en el cuarto jugador en la historia del torneo que levanta el trofeo sin ceder un set.

Auger-Aliassime también se jugaba mucho, pero el resultado fue muy diferente. El noveno cabeza de serie necesitaba el título para asegurar su plaza en el ATP Finals de Turín, pero vio frustradas sus esperanzas en una final de gran calidad.

La conquista de Sinner en París supuso su primera corona de Masters del año y su quinto título de 2025, ampliando su notable racha de victorias en pista dura cubierta a 26 partidos.

UNA FINAL INTENSA

"Es enorme, de verdad. Ha sido una final muy intensa y los dos sabíamos lo que nos jugábamos. Además, él está en una situación muy dura y difícil, pero por mi parte estoy extremadamente contento", dijo Sinner en una entrevista en la pista.

"Los dos últimos meses han sido increíbles. Hemos intentado trabajar en cosas, tratando de mejorar como jugador. Ver este tipo de resultados me hace increíblemente feliz (...) Otro título este año, ha sido un año increíble, no importa lo que venga ahora en Turín.

"Estoy extremadamente feliz".

Sinner dejó claras sus intenciones desde el primer juego, rompiendo el saque de Auger-Aliassime antes de consolidar la ruptura mientras controlaba los peloteos y el canadiense cometía errores no forzados.

A pesar de que la mayoría del público apoyó al menos favorito, Auger-Aliassime tuvo problemas para igualar la implacable potencia y precisión de Sinner.

SINNER, INTOCABLE CON EL SAQUE

Sinner se mostró intocable con el saque, mezclando golpes profundos de fondo con dejadas y medias voleas para desconcertar a su rival.

El dominio del italiano fue total en el primer set, en el que Auger-Aliassime no consiguió ni un solo punto de quiebre, mientras que Sinner sólo cedió tres puntos con su saque y sentenció el set con una derecha ganadora cruzada.

En el segundo set, Auger-Aliassime opuso más resistencia y demostró su temple, salvando cinco puntos de ruptura.

Pero ni siquiera su firme defensa pudo romper el dominio del saque de Sinner y el set se encaminó al tie-break.

Auger-Aliassime aguantó en el desempate hasta que un error crucial dio ventaja a Sinner y el italiano se puso por delante.

Sinner asestó entonces el golpe definitivo en el punto de partido, forzando a Auger-Aliassime a abrirse durante el peloteo antes de soltar un revés ganador en la línea de fondo que le dio su quinta corona de Masters.

Auger-Aliassime jugará esta semana en Metz, donde quedó exento en primera ronda, en un último intento por asegurarse la última plaza en el ATP Finals de la semana siguiente. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)