Sinner: "Sé quién es mi amigo y quién no porque mis amigos saben que nunca haría algo ilegal"

El tenista italiano Jannik Sinner insistió este viernes que no ha hecho "nada malo" y que "siempre" ha respetado las normas antidopaje después de que esta semana se conociese de que había sido absuelto de cualquier culpa tras dar positivo en dos ocasiones por clostebol, y también dejó claro que no le va a afectar lo que puedan decir sus compañeros de profesión porque los que son sus "amigos" saben muy bien que "nunca" haría algo en contra de las reglas.

"Por supuesto no es lo ideal antes de un 'Grand Slam', pero sé que no he hecho nada malo. Ya he tenido que jugar durante meses con esto en mi cabeza, pero sólo trato de recordarme a mí mismo que no he hecho realmente nada malo, que siempre respeto y respetaré estas reglas antidopaje. Es un alivio para mí tener este resultado", señaló Sinner en rueda de prensa previa al US Open.

El de San Candido apuntó que todo ha sido "un proceso muy largo" y que ha tenido que "lidiar con esto durante meses", lo que provocó que tuviese que tomar "algunas decisiones en función del resultado". "Hay algunas fechas que debes respetar, así que realmente no puedes elegir cuándo sale y cuándo no. Estoy feliz de que finalmente haya salido, porque es una especie de alivio también para mí y mi equipo", admitió.

El número uno del mundo sabe que todo lo sucedido ha provocado que "la preparación para este torneo no ha sido perfecta" y confirmó que se había desvinculado de su preparador Umberto Ferrara y el fisio Giacomo Naldi. "Han sido una parte muy importante de mi carrera y trabajamos juntos durante dos años. Hicimos un trabajo increíble, pero debido a estos errores, no me siento tan seguro de continuar con ellos y lo único que necesito ahora es un poco de aire limpio", remarcó.

"El resultado fue el lunes, pero siempre estuve preocupado de que pudiera salir a la luz en algún momento. Al principio era una visión diferente, pero después fue un poco más complicado. Estaba feliz de colaborar y obtener el mejor resultado posible sabiendo mi inocencia de todo esto", prosiguió Sinner sobre lo sucedido.

El italiano dejó claro que fue importante que averiguasen "qué sustancia" era lo que había provocado su positivo cuando les informaron de este. "Umberto es una persona que conoce muy bien todo este proceso y todo lo que hay en nutrición, y tiene un alto grado de conocimiento en farmacia. Supo de inmediato que era su aerosol y sabiendo que era por eso y también cómo terminó todo en mi sistema, fuimos directamente a las autoridades y les explicamos todo", subrayó.

"Esa fue la razón por la que tuve la oportunidad de seguir jugando. Después, mientras jugaba, tuvimos que averiguar qué sucedería en el futuro, pero la razón por la que pude haber jugado fue porque sabíamos dónde estaba la sustancia y cómo había llegado a mi cuerpo. Así que esto es muy importante, hacer este proceso, hacérselo saber, y lo entendieron de inmediato. Creyeron en mí y en nosotros, y por eso pude haber jugado", recalcó al respecto.

Sinner recordó que la cantidad que había en su cuerpo era "0,00000001". "Hay muchos ceros antes de llegar a un uno, así que estaba preocupado, por supuesto, porque siempre soy un jugador que ha trabajado con mucho cuidado en esto. Creo que soy un jugador limpio, dentro y fuera de la cancha", advirtió.

En este sentido, puntualizó que no ha tenido un trato preferencial como han denunciado algunos jugadores. "No, todos los que dan positivo tienen que pasar por el mismo proceso, no hay atajos, no hay un trato diferente. Sé de la frustración de otros jugadores, obviamente, pero tal vez fueron suspendidos porque no sabían exactamente de dónde venía, qué sustancia y cómo entró en su propio sistema. Nosotros lo supimos de inmediato y estábamos al tanto de lo que pasó", explicó.

"Seguí jugando al tenis porque en mi mente sabía que no había hecho nada malo y que era muy, muy limpio. Esta notificación puede cambiar un par de cosas, pero quien me conoce muy bien sabe que no he hecho y nunca haría algo que vaya en contra de las reglas. Obviamente, ha sido un momento muy duro para mí, todavía lo es, pero también sé quién es mi amigo y quién no, porque mis amigos saben que nunca haría eso", sentenció el campeón del Abierto de Australia.

Europa Press