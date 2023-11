PARÍS (AP) — Jannik Sinner se retiró el jueves del Masters de París, en una inusitada protesta sobre la calendarización.

Disgustado, el italiano criticó a los organizadores por no darle suficiente tiempo para descansar, luego de concluir su partido anterior en la madrugada.

“Lamento anunciar que me estoy retirando del partido de hoy en Bercy”, escribió Sinner (4to preclasificado), mediante la red social X, antes Twitter.

El italiano se abstuvo de disputar el duelo de la tercera ronda ante el australiano Alex de Miñaur, quien avanzó así de forma automática a los cuartos de final.

“Terminé el partido cuando eran casi las 3 de la mañana (del jueves) y no me fui a la cama sino hasta unas horas después. Tuve menos de 12 horas para descansar y prepararme para el partido siguiente”, indicó Sinner.

“Tengo que tomar la decisión correcta para mi salud y mi cuerpo. Las próximas semanas, con las Finales de la ATP en casa y la Copa Davis, serán muy importantes. Ahora me concentro en prepararme para estos eventos importantes. ¡Nos vemos en Turín! ¡Forza!".

Sinner había terminado de jugar su partido de la segunda ronda frente al estadounidense MacKenzie McDonald a las 2:37 de la madrugada en París. Debía jugar el jueves en el cuarto partido en la cancha central durante la sesión diurna, en vez de actuar en la sesión nocturna.

Estaba programado que comenzara su duelo ante De Miñaur alrededor de las 5 de la tarde, hora local.

Algunos jugadores respaldaron la decisión de Sinner.

“Catorce horas y media para recuperarse”, escribió Casper Ruud en X. “Es una broma”.

Stan Wawrinka coincidió: Es una locura... Al torneo no le importa, y la ATP simplemente hace lo que el torneo quiere".

Un Novak Djokovic por debajo de su nivel habitual hizo lo suficiente para superar 4-6, 7-6 (2), 6-4 a Tallon Griekspoor, con lo cual extendió a 15 su número de victorias consecutivas y amplió su ventaja sobre Carlos Alcaraz en la lucha por terminar el año en lo más alto del ranking.

“Pienso que él merecía más la victoria hoy”, reconoció Djokovic en la cancha. “Comencé bien pero me sentí mal después. No era una lesión, sólo un virus estomacal que me ha afectado en los últimos dos o tres días”.

Djokovic, primer preclasificado, tomó una ventaja de 4-1 pero perdió su saque en un par de ocasiones, con lo que Griekspoor se llevó el primer parcial.

El serbio , seis veces campeón del Masters de París, incurrió en tres faltas dobles como parte de un mal desempeño en el noveno game. Pareció casi ajeno al partido durante los puntos que Griekspoor ganó con su servicio para llevarse la manga.

Djokovic solicitó fisioterapia al final del primer set y pareció tomar un medicamento.

Se salvó de dos puntos para quiebre en 4-4 durante el segundo parcial, antes de tomar una delantera de 5-0 en el desempate y retener su saque para equilibrar el duelo.

Rompió el servicio del holandés en el quinto game del set final, pero perdió su saque con una falta doble en 4-3.

Sin embargo, Griekspoor cometió más errores y envió a la red un revés en el siguiente juego. Con su saque, Djokovic se llevó el encuentro.

Stefanos Tsitsipas se clasificó a las Finales de la ATP al superar 7-6 (2), 6-4 a Alexander Zverev en la tercera ronda del Masters de París.

El griego, séptimo favorito, consiguió su primera victoria de la temporada ante un rival que se encuentra en el Top 10 con 37 tiros ganadores por 28 de Zverev.

Se fue arriba 3-0, pero no logró llevarse con su saque el primer cuando tenía ventaja de 5-3, enviando un revés a la red.

En el desempate, Tsitsipas capitalizó dos errores seguidos de Zverev para colocarse 5-2 antes de ganar el primer set con un ace. Tsitsipas quebró a Zverev en el primer game del segundo parcial y confirmó el triunfo con su 10mo ace.

De Miñaur y Hubert Hurkacz se mantienen en la pelea para quedarse con los dos últimos lugares del torneo que recibe a los mejores ocho tenistas de la temporada entre el 12 y 19 de noviembre en Turín, Italia.

Antes de que iniciara el Masters, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Sinner y Andrey Rublev habían confirmado su lugar.

De Minaur enfrentará ahora a Rublev (5), quien superó a Botic Van de Zandschulp, procedente de la clasificación, por 6-3, 6-3.

Hurkacz (11) venció al argentino Francisco Cerúndolo 6-4, 6-3 y ahora se verá ante Grigor Dimitrov, quien eliminó fácilmente a Alexander Bublik 6-2, 6-2.

Karen Khachanov, campeón de la edición 2018, remontó para vencer a Roman Safiullin 4-6, 6-4, 6-2 y ahora enfrentará a Tsitsipas en los cuartos de final.