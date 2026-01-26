Sinner se sobrepone al calor y alcanza los cuartos de final del Abierto de Australia

Por Ian Ransom

MELBOURNE, 26 ene (Reuters) - Jannik Sinner dejó a un lado las dudas sobre su tolerancia al calor y se impuso el lunes por 6-1, 6-3 y 7-6(2) a su compatriota Luciano Darderi para alcanzar los cuartos de final del Abierto de Australia por cuarta vez

Con una temperatura que alcanzó los 33 grados centígrados en el partido de la noche en el Margaret Court Arena, todas las miradas estaban puestas en el defensor del título, después de los calambres que sufrió en la tercera ronda en un día abrasador contra el estadounidense Eliot Spizzirri

Sin embargo, Sinner no dio señales el lunes de tener problemas, ya que corrió a toda máquina de principio a fin contra Darderi, 22º cabeza de serie, manteniendo el tiempo en pista en unas cómodas dos horas y nueve minutos

"Fue muy, muy difícil, en primer lugar. Somos muy buenos amigos fuera de la pista"

"Me cansé mucho, mucho (en el tercer set), así que estoy muy contento de haberlo cerrado en tres sets"

Mientras que Spizzirri dio un susto a Sinner con su tenacidad y potencia de fuego, Darderi, nacido en Argentina, facilitó mucho el trabajo del campeón al no brillar en los dos primeros sets

Sinner se adelantó por 5-0 en el primero antes de que Darderi, en su primera aparición en los octavos de final de un grand slam, mantuviera finalmente su servicio

Sinner reaccionó sacando a placer y cerró el set en 27 minutos con su duodécimo golpe ganador, una derecha cruzada monstruosa que rozó la línea lateral

En el tercer juego, Darderi perdió completamente los papeles y estrelló su raqueta contra la pista al golpear un revés flojo muy por encima de la línea de fondo

En el siguiente punto, Darderi lanzó un golpe de derecha que le rompió el saque y golpeó una pelota de tenis contra el público, lo que le valió una advertencia por conducta antideportiva

Aunque fue capaz de mantener el saque en un par de ocasiones, Darderi cometió dos dobles faltas consecutivas que le hicieron regalar el segundo set y se dejó caer en la silla para que un entrenador le tratara su problemático muslo izquierdo

Sin embargo, Darderi se esforzó al máximo para ganar el tercer set y poco a poco se fue abriendo paso atacando la derecha de Sinner

Sinner tuvo cuatro bolas de quiebre en el 4-4, pero las salvó todas y devolvió la presión al saque de Darderi

Darderi salvó dos bolas de partido para deleite del público de la pista central, pero fue una breve suspensión de la ejecución, ya que Sinner se adelantó 6-2 en el desempate antes de cerrarlo con un golpe largo de Darderi

Sinner se enfrentará a Ben Shelton o Casper Ruud por un puesto en las semifinales. (Información de Ian Ransom en Melbourne; edición de Ed Osmond; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)