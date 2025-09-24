Sinner se toma su tiempo con retoques tácticos para hacer frente a Alcaraz

24 sep (Reuters) - El número dos del mundo, el italiano Jannik Sinner, afirmó que está haciendo pequeños retoques en su juego tras su derrota ante Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Estados Unidos este mes y confía en que sólo sea cuestión de tiempo aplicar los cambios en los partidos.

Sinner cayó por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en Flushing Meadows y cedió su corona y el primer puesto del ranking mundial al español, antes de admitir que tenía que ser mucho más imprevisible para enfrentar con garantías a su gran rival.

"Hemos estado reflexionando mucho sobre esa final", dijo Sinner el miércoles, antes de su campaña en el Abierto de China en Pekín. "Estamos trabajando en cosas nuevas y cambiando muchas pequeñas cosas. La cantidad de errores en este momento es un poco mayor, pero espero que esto se recupere".

"Es sólo cuestión de tiempo. No sé hasta qué punto seré capaz (de aplicar los cambios) en la pista de juego, porque una cosa son los entrenamientos y otra los partidos", señaló. "Estoy muy motivado. Es genial trabajar en algo nuevo, luego ya veremos cómo acaba esto".

Mientras el campeón del Abierto de Australia y de Wimbledon afina sus destrezas de cara a otro posible encuentro con Alcaraz en el Masters de Shanghái el mes que viene, el español se prepara para un torneo en Tokio.

Alcaraz, que también venció a Sinner en una épica final del Abierto de Francia este año, mejoró su récord de enfrentamientos directos a 10-5 en Nueva York, pero cree que el italiano será mejor jugador la próxima vez que se vean las caras.

"Sé que va a cambiar", dijo Alcaraz. "Va a cambiar algo con respecto al último partido. Es lo mismo que hice yo cuando perdí contra él un par de veces. Intenté ser mejor jugador".

"La próxima vez que me enfrente a él, tengo que estar concentrado y preparado para los cambios. Intentaré superar esos cambios y estar listo para esa rivalidad", agregó. "Se está poniendo bien para mí y para el tenis. Ya veremos en el futuro cuántas veces voy a jugar contra él y en qué circunstancias jugamos. Ahora mismo va genial".

(Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)