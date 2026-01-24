Sinner sobrevive al calor en Melbourne, Osaka tira la toalla por lesión

Jannik Sinner tuvo que sobreponerse al calor y a los calambres para clasificar este sábado a octavos de final del Abierto de Australia, donde no estará la japonesa Naomi Osaka, que decidió abandonar el certamen justo antes de su partido de 3ª ronda

La jornada estuvo marcada por el calor asfixiante en Melbourne, lo que llevó a los organizadores a aplicar su "protocolo calores extremos" por primera vez en la quincena

Todos los partidos disputados en las pistas desprovistas de techo fueron interrumpidos, mientras el mercurio rondaba los 35°C y se alcanzaba el nivel máximo de 5 en la "escala de estrés término" implantada por el Abierto de Australia

Los partidos interrumpidos en las pistas anexas no se reanudaron hasta casi cinco horas después

Sinner acalambrado

"Si quiero llegar lejos aquí y el resto de la temporada tengo que jugar (bien) cuando hace calor", declaró Sinner tras su victoria 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 contra el estadounidense Eliot Spizzirri (85º), que disputaba por primera vez el cuadro principal en Melbourne

"Primero tuve calambres en las piernas, después en el brazo, después por todos lados", confesó el N.2 del mundo

En busca de un quinto título de Grand Slam, el italiano se enfrentará el lunes a su compatriota Luciano Darderi (25º) por una plaza en cuartos

Un tercer jugador italiano también se metió entre los 16 mejores: Lorenzo Musetti (5º), que eliminó al checo Tomas Machac (24º) 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2 en 4 horas 27 minutos

"Con el calor sabía que sería una gran pelea", subrayó Musetti, semifinalista en Wimbledon en 2024 y de Roland Garros en 2025, pero clasificado el sábado para su primer octavo de final en Melbourne

Musetti se enfrentará el lunes a Taylor Fritz (9º). El estadounidense puso fin al último Abierto de Australia para el veterano suizo Stan Wawrinka (139º del mundo con 40 años) con un 7-6 (7/5), 2-6, 6-4, 6-4

El triple vencedor de torneos de Grand Slam recibió un breve homenaje al final de su partido, que concluyó saboreando una cerveza con el director del torneo Craig Tiley

Diez veces laureado en Melbourne, Novak Djokovic se impuso 6-3, 6-4, 7-6 (7/4) al neerlandés Botic van de Zandschulp en un partido en el que precisó de los servicios médicos por unas molestias en el tobillo

Swiatek cede un set

En el cuadro femenino, la principal víctima de la jornada fue la japonesa Naomi Osaka (17ª), quien se declaró baja antes de su tercera ronda contra la australiana Maddison Inglis (168ª)

Campeona en Melbourne en 2019 y 2021, la antigua número 1 del mundo sufre, según los organizadores, una "lesión abdominal"

La polaca Iga Swiatek (2ª), por su parte, dejó escapar su primer set del torneo contra la rusa Anna Kalinskaya (33ª), a la que se impuso finalmente 6-1, 1-6, 6-1

Kalinskaya "tiene un estilo de juego muy arriesgado. En el segundo set ponía en la pista todas las bolas que se le iban fuera al inicio del partido", comentó la séxtuple ganadora de 'Grandes', que se medirá con Inglis por un puesto en cuartos

Con base en Florida y acostumbradas a los fuertes calores, las estadounidenses Madison Keys (9ª), Amanda Anisimova (4ª) y Jessica Pegula (6ª) superaron la tercera ronda sin problemas

Vigente campeona en Melbourne, Madison Keys derrotó 6-3, 6-3 a la checa Karolina Pliskova, antigua N.1 del mundo caída al puesto 1.057 de la WTA luego de más de un año de ausencia por lesión

Su próxima adversaria será su amiga Jessica Pegula, que dominó a la rusa Oksana Selekhmeteva (101ª) 6-3, 6-2

Amanda Anisimova (4ª) se impuso a su compatriota Peyton Stearns (68ª) 6-1, 6-4 y jugará en octavos con la china Wang Xinyu (46ª), que sorprendió a la checa Linda Noskova (13ª)