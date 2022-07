Sinner somete a Alcaraz en duelo del futuro en Wimbledon

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Jannik Sinner se impuso ante Carlos Alcaraz en un duelo entre dos de las grandes promesas del tenis y alcanzó por primera vez los cuartos de final de Wimbledon, aunque necesitó de seis bolas de partido para cantar victoria el domingo.

El italiano de 20 años no pudo capitalizar dos match points en el desempate del tercer set, pero se repuso para ganar 6-1, 6-4, 6-7 (8), 6-3 en la Cancha Central ante Alcaraz, un español de 19 años. En cuanto a edad combinada, fue el duelo de sencillos de mayor precocidad en la ronda de octavos o más allá en Wimbledon desde que Boris Becker, con 17 años, derrotó a Henri Leconte en los cuartos in the quarterfinals in 1985.

Sinner, décimo cabeza de serie, también dispuso de tres bolas para partido con el marcador 5-2 en el cuarto parcial. Pero Alcaraz (5to preclasificado) conjuró las tres antes de sostener su servicio. Sinner debió levantar una bola de quiebre en el siguiente juego y luego capitalizó su sexto match point con una derecha.

“Esto es algo que no me esperaba porque no venía jugando muy bien en césped", comentó Sinner sobre sus primeros cuartos de final en Wimbledon.

Sinner se las verá contra el ganador del duelo entre el tricampeón vigente Novak Djokovic y el neerlandés Tim van Rijthoven.

Dos estadounidenses fueron eliminados. El belga David Goffin remontó para vencer a 7-6 (3), 5-7, 5-7, 6-4, 7-5 a Frances Tiafoe (23er preclasificado) y se las verá contra el británico Cameron Norrie (9no), quien despachó 6-4, 7-5, 6-4 a Tommy Paul.

Norrie es el primer cuartofinalista británico desde Andy Murray en 2017. Se trata de la primera vez que supera la tercera ronda de una Grand Slam.