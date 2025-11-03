LA NACION

Sinner supera a Alcaraz en apretada lucha por acabar el año como N.1

El tenista italiano Jannik Sinner recupera el N.1 de la clasificación mundial, gracias a su título en el Masters 10.000 de París conquistado el domingo y sostiene una lucha apretada con el español Carlos Alcaraz por acabar...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Italy's Jannik Sinner returns the ball to Norway's Casper Ruud, during their quarterfinal tennis match at the Italian Open, at the Foro Italico, in Rome, Thursday, May 15, 2025. (Alfredo Falcone/LaPresse via AP)
Sinner supera a Alcaraz en apretada lucha por acabar el año como N.1Alfredo Falcone - LaPresse

El tenista italiano Jannik Sinner recupera el N.1 de la clasificación mundial, gracias a su título en el Masters 10.000 de París conquistado el domingo y sostiene una lucha apretada con el español Carlos Alcaraz por acabar el año en el trono de la ATP.

Sinner supera ahora en 250 puntos a Alcaraz, quien sorprendentemente fue eliminado en primera ronda en el torneo parisino.

Este último gran torneo del año sirvió también para conceder tres boletos para las Finales ATP que se diputarán a partir del domingo en Turín.

Los estadounidenses Taylor Fritz y Ben Shelton y el australiano Alex de Miñaur competirán en el torneo que reunirá a las mejores ocho raquetas del año, para el que ya estaban clasificados Sinner, Alcaraz, Alexander Zverev y Novak Djokovic.

El último boleto será para el canadiense Félix Auger-Aliassime, que disputó la final del Masters 10.000 de París, o para el italiano Lorenzo Musetti, quien debería ganar el torneo de Atenas que se disputa esta semana para jugar en Turín.

-- Clasificación ATP a 3 de noviembre de 2025:

1. Jannik Sinner (ITA) 11.500 pts (+1)

2. Carlos Alcaraz (ESP) 11.250 (-1)

3. Alexander Zverev (GER) 5.560

4. Taylor Fritz (USA) 4.375

5. Novak Djokovic (SRB) 4.580

6. Ben Shelton (USA) 3.970 (+1)

7. Alex De Minaur (AUS) 3.935 (-1)

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845 (+2)

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685 (-1)

10. Casper Ruud (NOR) 3.235 (-1)

11. Jack Draper (GBR) 2.990

12. Daniil Medvedev (RUS) 2.960 (+1)

13. Alexander Bublik (KAZ) 2.870 (+3)

14. Alejandro Davidovich (ESP) 2.635 (+1)

15. Holger Rune (DEN) 2.590 (-3)

16. Andrey Rublev (RUS) 2.560 (+1)

17. Jiri Lehecka (CZE) 2.415 (+1)

18. Karen Khachanov (RUS) 2.320 (-4)

19. Jakub Mensik (CZE) 2.180

20. Tommy Paul (USA) 2.100

21. Francisco CErúndolo (ARG) 2.085

...

24. Joao Fonseca (BRA) 1.665 (+4)

36. Jaume Munar (ESP) 1.395

45. Sebastián Báez (ARG) 1.155 (-2)

48. Camilo Ugo Carabelli (ARG) 1.078 (+1)

60. Tomás Martín Etcheverry (ARG) 920 (-2)

61. Francisco Comesaña (ARG) 904 (+74)

74. Mariano Navone (ARG) 785 (+12)

86. Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 718 (+2)

89. Alejandro Tabilo (CHI) 696 (-7)

91. Pablo Carreño (ESP) 681 (+6)

94. Roberto Bautista (ESP) 670 (+2)

95. Pedro Martínez (ESP) 668 (-3)

100. Thiago Agustín Tirante (ARG) 649 (+2)

-- Clasificación de The Race a 3 de noviembre para disputar las Finales ATP de Turín (únicamente acceden los 8 primeros clasificados):

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.050 pts - CLASIFICADO -

2. Jannik Sinner (ITA) 10.000 - CLASIFICADO -

3. Alexander Zverev (GER) 4.960 - CLASIFICADO -

4. Novak Djokovic (SRB) 4.580 - CLASIFICADO -

5. Ben Shelton (USA) 3.970 - CLASIFICADO -

6. Taylor Fritz (USA) 3.935 - CLASIFICADO -

7. Alex De Miñaur (AUS) 3.935 - CLASIFICADO -

8. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.845

-------------------------------

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685

ig/mcd/an

LA NACION
Más leídas
  1. Juana Tinelli denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre
    1

    Juana Tinelli pidió un botón antipánico, denunció que fue amenazada y cuestionó a su padre

  2. Continúa una campaña nacional por un potente alimento
    2

    Mejora el colesterol: continúa una campaña nacional por un potente alimento

  3. Una de las coristas de la banda de Milei asumirá la banca que deja libre Diego Santilli
    3

    Quién es Ana Tamagno, la corista de la banda de Milei que asumirá la banca que deja libre Diego Santilli

  4. Destrozaron la imagen de la Virgen de Luján en Liniers
    4

    “Nos declararon la guerra las fuerzas del mal”. Destrozaron la imagen de la Virgen de Luján en Liniers

Cargando banners ...