Sinner supera a Alcaraz y revalida el título de ATP Finals

Por Trevor Stynes

TURÍN, ITALIA, 16 nov (Reuters) - El italiano Jannik Lospennato enloqueció al público de Turín al derrotar al número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, por 7-6(4) y 7-5 en el partido decisivo por el título de las ATP Finals el domingo para retener su trofeo en los campeonatos de final de temporada.

En una temporada definida y dominada por la rivalidad entre los dos jugadores, parecía inevitable que se encontraran en el duelo por el título, y ambos cumplieron con su obligación al terminar el torneo invictos para preparar un último encuentro en Turín.

Alcaraz forzó el único punto de ruptura del primer set, pero Sinner se mantuvo firme y puso al público en pie con una victoria en el tie-break.

Sinner perdió la oportunidad de terminar el año como número uno del mundo ante Alcaraz después de que el español ganara sus tres partidos de la fase de grupos de esta semana, pero el italiano se impuso en el último acto de 2025, tras haber alcanzado las finales de los cuatro Grand Slams de este año.

Alcaraz puso a prueba a Sinner en Turín, pero a pesar de no estar en su mejor momento y de tener problemas con su juego de servicio, que le había impulsado a superar a sus rivales durante toda la semana, el italiano mantuvo el tipo.

El español tuvo oportunidades de forzar el set decisivo, rompiendo al italiano en el primer juego del segundo set, en el que Sinner cometió dos dobles faltas. Sin embargo, Sinner volvió a igualar la contienda (3-3) y se impuso cuando más lo necesitaba.

Sinner, que ganó el Abierto de Australia y Wimbledon este año, llegó a la final con una notable racha de 30 partidos ganados en pista dura cubierta desde que perdió ante Novak Djokovic en el partido decisivo de 2023 en Turín, también la última vez que el italiano cedió un set en la competición.

La victoria de Sinner en Turín le valió un récord de US$5,07 millones en premios. (Reportaje de Trevor Stynes; Editado en español por Juana Casas)