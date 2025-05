Sinner tras caer ante Alcaraz: "Una buena lección para Roland Garros"

El número 1 del mundo, Jannik Sinner, hizo un balance positivo del Masters 1000 de Roma, su primer torneo desde el final de su suspensión de tres meses, aunque cayó este domingo en la final ante el español Carlos Alcaraz, 7-6 (7/5) y 6-1.

"Estoy muy contento con mi torneo, me da confianza para producir buen tenis en París. Hacer este resultado después de estos tres meses (de suspensión) significa mucho para mí", declaró el italiano en conferencia de prensa, alejado del circuito de febrero a mayo en virtud de un acuerdo concluido con la Agencia Mundial Antidopaje tras dos controles positivos por un anabolizante, atribuidos a una contaminación accidental.

"Estoy más cerca (de su mejor nivel) de lo esperado, algunos partidos fueron buenos, otros menos, si hacemos el balance, es un buen torneo", insistió.

"Es una buena lección para mí, me va bien, el objetivo es ir a París estando bien", añadió Sinner en referencia a Roland Garros (25 de mayo-8 de junio) donde alcanzó en 2024 las semifinales y cayó ante Alcaraz.

"Estamos en el buen camino", estimó. "En esta final, no tomé las decisiones correctas en ciertos puntos, pero eso también se explica porque me faltan partidos, aunque no es una excusa", señaló el jugador con 19 títulos ATP.

"Hay pequeñas cosas que debo mejorar", precisó el triple ganador en Grand Slam. "Tengo que mejorar en mis desplazamientos, en la tierra eso marca la diferencia".

Sinner, de 23 años, había planeado inicialmente participar en el torneo de Hamburgo, en Alemania, a partir del lunes, pero finalmente decidió "tomarse una semana para descansar física y mentalmente".

