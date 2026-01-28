Sinner vence a Shelton y se medirá a Djokovic en semifinales del Abierto de Australia

Por Shrivathsa Sridhar

MELBOURNE, Australia. 28 ene (Reuters) - El vigente campeón del Abierto de Australia, Jannik Sinner, arrolló el miércoles al octavo cabeza de serie, el estadounidense Ben Shelton (6-3, 6-4 y 6-4), y se clasificó para las semifinales del torneo, donde se enfrentará a Novak Djokovic, diez veces ganador en Melbourne Park

El italiano, segundo cabeza de serie, que busca su tercer título consecutivo en el primer Grand Slam de la temporada, selló su novena victoria al hilo ante Shelton, todas ellas sin ceder un set. Pese a su cómodo triunfo para alcanzar su novena semifinal de Grand Slam y su sexta consecutiva, Sinner se enfrentó a momentos en los que fue puesto a prueba por los duros saques de Shelton, incluido uno que casi le impactó en el cuerpo

"Es muy difícil jugar contra Ben, tiene un tremendo servicio y lo está mejorando cada año", dijo Sinner. "Tras la pretemporada, uno no sabe cómo van a jugar algunos rivales en tu contra"

"La potencia no es lo más importante siempre. Los saques que mejor gestiono son los que están algo más cerca de mi cuerpo. Es algo más fácil, pero es un servicio completamente diferente, porque es zurdo, y no hay muchos en el circuito. Sin duda uno de los mayores retos es devolver su servicio", agregó

Sinner sorprendió al público cuando logró un asombroso golpe ganador acariciando suavemente la pelota alrededor del poste de la red para romper el saque de su rival en el cuarto juego, antes de adjudicarse el primer set sin apenas problemas

Shelton subió una marcha y consiguió un punto de ruptura con 1-2 en el segundo set, pero el italiano se recuperó y volvió a ponerse por delante en el marcador pese a mostrarse descolocado en algunos momentos, y cerró el set cuando el estadounidense envió un tiro largo

Sinner sufrió fuertes calambres en su cruce de tercera ronda con el estadounidense Eliot Spizzirri y derrotó después a su compatriota Luciano Darderi en el siguiente encuentro, pero el miércoles aseguró que se está moviendo mucho mejor

"Me siento más fuerte físicamente de nuevo", comentó. "Estoy feliz (...) de estar otra vez en semifinales. Todos sabemos el reto al que me enfrento y lo espero con ganas"

En el quinto juego de la tercera manga se sucedieron un par de puntos de ruptura, pero Sinner se benefició de una doble falta de Shelton para ponerse 5-4 arriba y cerrar la victoria con su saque para asegurar su encuentro con Djokovic, campeón de 24 grandes

DRAMÁTICO ADIÓS

La búsqueda del serbio de un nuevo major continuó en el partido anterior en circunstancias dramáticas, ya que el quinto cabeza de serie, Lorenzo Musetti, abandonó el choque por una lesión cuando aventajaba en dos sets a su rival

La retirada de Musetti cuando iba ganando 6-4, 6-3 y 1-3 significa que Djokovic sigue vivo en un campeonato que ha ganado 10 veces, manteniendo vivo su intento por conseguir su vigesimoquinto Grand Slam y romper el empate con Margaret Court

"No sé qué decir, salvo que lo siento mucho por él, estaba siendo mucho mejor jugador", afirmó. "Estaba de camino a casa esta noche. Estas cosas pasan en el deporte y me han pasado varias veces, pero estando en cuartos de final de un Grand Slam, dos sets arriba y teniendo todo el control, es muy desafortunado. Le deseo una pronta recuperación y debería haber ganado hoy, no hay duda"

El serbio, de 38 años, regresó a la acción después de un largo descanso tras el abandono de su rival en cuarta ronda, Jakub Mensik, el domingo, y su frescura se notó durante un comienzo en el que aportó mucha variedad y se hizo con un temprano break

No obstante, algunos puntos perdidos permitieron a Musetti igualar 2-2 y el italiano superó a Djokovic por primera vez en la contienda con un tiro elevado antes de cerrar cómodamente el primer set con su saque

"Mi estrategia funcionó muy bien durante los dos primeros juegos y luego cambió por completo", dijo Djokovic. "Tuve cuatro ganadores en los dos primeros juegos y ningún error no forzado, y luego el resto del partido tuve otros cuatro ganadores y probablemente 40 errores. Eso es lo que te hace Lorenzo, te hace jugar cuando crees que el punto ha terminado"

"Me esforcé al máximo (...) Hoy no sentí la pelota en los dos primeros sets, pero eso también se debe a su calidad y a su variedad en el juego. He tenido mucha suerte de salir de esta", agregó

Musetti logró un break en el primer juego del siguiente set y, aunque el jugador de 23 años dejó escapar la ventaja inmediatamente, volvió a ponerse por delante y pronto dobló su ventaja en el cotejo, dejando al balcánico contra las cuerdas

Djokovic siguió adelante tras recibir tratamiento para una ampolla en el pie y se puso 2-1 arriba con un break en el tercero, cuando Musetti tuvo que llamar al entrenador a la pista por lo que parecía un problema en el muslo derecho

Musetti pareció controlar el problema y seguir jugando, pero estaba lejos de estar al 100% y tiró la toalla un juego más tarde ante los jadeos de asombro del público de la Rod Laver Arena, dando a Djokovic su 103ª victoria en el torneo para eclipsar la marca de Roger Federer

"Voy a redoblar mis oraciones esta noche, seguro, y mostrar gratitud a Dios por darme esta oportunidad", comentó Djokovic. "Voy a dar lo mejor de mí en un par de días para aprovecharla (...) Hoy no estaba contento con mi actuación, pero es otro día en la oficina y espero que en un par de días pueda salir y dar lo mejor de mí, porque eso es lo que se necesita"

(Reporte adicional de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)