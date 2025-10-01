Sinner vence a Tien y se proclama campeón del Abierto de China

PEKÍN, 1 oct (Reuters) - El tenista italiano Jannik Sinner volvió a su mejor nivel en la final del Abierto de China del miércoles, en la que se impuso al joven estadounidense Learner Tien por 6-2 y 6-2. El número dos del mundo conquistó su tercer título de la temporada y su 21º trofeo en el circuito.

El cuatro veces campeón de rand lam llegó al partido por el título en el Centro Nacional de Tenis después de una reñida victoria en semifinales sobre Álex de Miñaur el martes, durante la cual tuvo problemas físicos causados por un virus estomacal.

Sin embargo, en su primer enfrentamiento con Tien, de 19 años, no dio muestras de molestias, ya que Sinner se asentó en el partido con un en el juego inicial y se mostró sólido durante todo el encuentro para llevarse el primer set manteniendo su servicio en el último juego. Tien, que jugaba su primera final y aspiraba a convertirse en el campeón estadounidense más joven del Circuito de la ATP desde Andy Roddick en 2002, logró dos puntos de rotura en el segundo set, pero Sinner los evitó y se puso 4-2 por delante.

El campeón de 2023 selló entonces la victoria y se convirtió en el segundo hombre en conseguir múltiples títulos en el torneo ATP 500 después de Novak Djokovic (2009-10, 2012-15). (Información de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)