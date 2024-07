sinner y alcaraz avanzan a segunda ronda de wimbledon

(Actualiza con triunfo de Sinner; cambia redacción)

Por Shrivathsa Sridhar y Clare Lovell

LONDRES, 1 jul (Reuters) -

Jannik Sinner tuvo algunos problemas el lunes en el choque de primera ronda en Wimbledon ante el alemán Yannick Hanfmann, pero el número uno del mundo se recuperó y se impuso por 6-3, 6-4, 3-6 y 6-3 el lunes.

En tanto, Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, dos de los máximos favoritos para ganar el torneo, se estrenaron con sendos triunfos en sets corridos y también pasaron a la segunda ronda.

El campeón del Abierto de Australia utilizó su potente saque y su derecha para superar a Hanfmann en los dos primeros sets. Pero el alemán, 110 del mundo, se puso 4-0 arriba en el tercer parcial antes de cerrarlo con una volea.

Sin embargo, la remontada fue imposible, ya que Sinner recuperó el ritmo y se aseguró el triunfo. En la siguiente instancia se medirá con su compatriota Matteo Berrettini.

Por su parte Alcaraz, tercer cabeza de serie, se enfrentó a una dura prueba en el comienzo de su defensa del título, pero logró imponerse por 7-6(3), 7-5 y 6-2 al estonio Mark Lajal.

El español, que a su 21 años aspira a añadir un cuarto trofeo de Grand Slam a su palmarés tras conquistar el Abierto de Francia el mes pasado, perdió el saque a mitad de un primer set de gran calidad antes de remontar y ganar en el tie-break.

Lajal rompió de nuevo el servicio de Alcaraz al principio del siguiente set, pero el número 269 del mundo fue incapaz de hacer valer su ventaja y su rival le devolvió el break de inmediato antes de atacar de nuevo en el undécimo juego.

Con el impulso cambiado, Alcaraz continuó sumando puntos para lograr una ventaja de dos sets y elevó aún más su juego en el tercero, rompiendo el saque de su rival con un soberbio revés ganador cruzado y ya no miró atrás para cerrar la victoria.

"Ha jugado un buen partido, obviamente me ha sorprendido un poco porque no he tenido la oportunidad de verle jugar mucho. Tiene un gran nivel, es muy joven, de mi edad", dijo Alcaraz. "Estoy seguro de que jugaré contra él aún más en el tour y estoy muy contento de conseguir mi primera victoria en la Pista Central este año".

Alcaraz dijo que todavía se siente un poco nervioso en el lugar donde venció a Novak Djokovic en la final de hace 12 meses. "Pisar esta pista, es la más bonita en la que he jugado. Todavía me pongo nervioso cuando juego aquí", afirmó.

Por su parte, Medvedev, quinto cabeza de serie, se clasificó sin problemas para la segunda ronda con un triunfo por 6-3, 6-4 y 6-2 sobre el estadounidense Aleksandar Kovacevic en su pista favorita, la Uno.

El ruso de 28 años, derrotado en semifinales el año pasado por Alcaraz, a la postre campeón, tardó una hora y 46 minutos en deshacerse del neoyorquino, número 88 del ranking, que no pudo hacer frente a su potente combinación de saque y derecha.

"Todavía no he perdido nunca en la Pista Uno, así que espero poder jugar muchos más partidos en esta pista", dijo un Medvédev sonriente en una entrevista a pie de pista. "El año pasado dije que era una pena tener que ir a la Pista Central para las semifinales y perdí".

Medvedev, que busca su segundo título de Grand Slam tras su triunfo en el Abierto de Estados Unidos de 2021, logró 16 saques directos en su camino hacia la victoria sobre Kovacevic, de 25 años.

En otros resultados masculinos del día, el noruego Casper Ruud ganó al australiano Alex Bolt por 7-6, 6-4 y 6-4, y el búlgaro Grigor Dimitrov se impuso por 6-3, 6-4 y 7-5 al serbio Dusan Lajovic.

Por otra parte, no fue una buena jornada para los tenistas latinoamericanos. Los chilenos Nicolás Jarry y Christian Garín cayeron en tres sets ante el canadiense Denis Shapovalov y el chino Shang Juncheng, respectivamente, mientras que el argentino Sebastián Báez perdió por 6-2, 6-3 y 6-4 ante el estadounidense Brandon Nakashima.

(Editado en español por Carlos Serrano y Javier Leira)

Reuters