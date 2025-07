Sinner y Djokovic avanzan a la segunda ronda en Wimbledon; Zverev cae eliminado

Por Toby Davis

LONDRES, 1 jul (Reuters) - El número uno del tenis mundial, Jannick Sinner, pasó el martes a la segunda ronda de Wimbledon con una contundente victoria por 6-4, 6-3 y 6-0 ante su compatriota Luca Nardi, mientras que otro de los favoritos, Novak Djokovic, también debutó con triunfo, aunque cedió un set frente al francés Alexandre Müller.

Sinner, ganador de tres torneos del Grand Slam, fue más sólido y más rápido, y tanto sus golpes como sus servicios fueron mejores, y aunque Nardi -número 95 del mundo- hizo todo lo posible por mantenerse a su altura en los dos primeros sets, su compatriota simplemente fue demasiado bueno.

La presión de Sinner fue implacable y Nardi logró salvar cuatro puntos de quiebre en el primer set antes de desmoronarse frente a un ataque cada vez más hostil.

Si algo podía inquietar a Sinner era el feroz calor en la Pista Uno, ya que Wimbledon vivió el segundo día de bochorno, pero con toallas llenas de hielo alrededor de su cuello en cada cambio, nunca perdió la calma. Su control sobre el partido fue mayor y cerró los otros dos sets sin inconvenientes.

Por su parte, Djokovic, siete veces campeón sobre la hierba londinense, se vio obligado a trabajar duro para vencer a Müller por 6-1, 6-7(7), 6-2 y 6-2 en su intento de conquistar su título número 25 de Grand Slam.

El sexto cabeza de serie, que aspira a igualar el palmarés de Roger Federer en el All England Club y superar a Margaret Court en la lista de todos los tiempos de grandes campeones, se enfrentará al británico Dan Evans en la siguiente ronda.

"No estaría aquí si no pensara que tengo una oportunidad, para ser honesto", dijo Djokovic. "Creo que siempre tengo una oportunidad, me he ganado el derecho a sentir que puedo llegar hasta el título.

“Siempre he pensado que la hierba, sobre todo en la segunda parte de mi carrera, es la superficie en la que jugué mi mejor tenis, así que ¿por qué no repetirlo?”.

Djokovic, que pasó un mal año antes de levantar en Ginebra su trofeo número 100 en el circuito, llegando después a las semifinales del Abierto de Francia, se anotó el primer set ganando seis juegos seguidos.

El francés plantó mucha más batalla en el siguiente set, salvando cinco puntos de ruptura para mantenerse 4-4 antes de forzar un tie-break en el que volvió a mejorar su juego para remontar un 2-5 en contra e igualar la contienda.

Djokovic recuperó el aliento cuando se cerró el techo de la Pista Central y se tomó un descanso médico al principio del tercer set por un problema estomacal, antes de ponerse 3-2 arriba con un break después de que Müller cometiera su sexta doble falta del partido.

Tras cerrar el tercer set, Djokovic logró una ventaja de 4-2 en la cuarta manga con un exquisito golpe ganador de revés, y a partir de ahí ya no hubo vuelta atrás.

La gran sorpresa de la jornada en el cuadro masculino fue la eliminación de Alexander Zverev -tercer cabeza de serie- en un maratón de cinco sets por 7-6(3), 6-7(8), 6-3, 6-7(5) y 6-4 ante el francés Arthur Rinderknech.

Se trató de la primera eliminación en una ronda inicial del alemán en un Grand Slam desde Wimbledon en 2019, lo que le condena a seguir esperando para conquistar su primer "major" tras 38 intentos.

Otra sorpresa del día fue la caída del italiano Lorenzo Musetti, séptimo preclasificado, por 6-2, 4-6, 7-5 y 6-1 ante el georgiano Nikoloz Basilashvili -126 del mundo-.

