Sinner y Djokovic pasan sin problemas a octavos de final de Wimbledon

LONDRES, 5 jul (Reuters) - El número uno del tenis mundial, Jannik Sinner, se clasificó para los octavos de final de Wimbledon tras aplastar al español Pedro Martínez por 6-1, 6-3 y 6-1 en un demoledor partido disputado el sábado en la Pista Central.

Martínez pareció tener problemas en un hombro y su entrenador tuvo que acudir a la pista en dos ocasiones, pero el italiano no tuvo piedad y logró su tercera victoria consecutiva en sets corridos en el All England Club.

El jugador de 23 años ha cedido 17 juegos en sus tres partidos, a una media de menos de dos por set, en una ominosa advertencia a sus rivales por el título.

El primer cabeza de serie, que aspira a convertirse en el primer campeón italiano de Wimbledon, aún no ha perdido su saque y se enfrentará ahora al búlgaro Grigor Dimitrov en la siguiente ronda.

Novak Djokovic, siete veces campeón de Wimbledon, alcanzó 100 victorias en el Grand Slam sobre hierba al superar a su compatriota serbio Miomir Kecmanovic por 6-3, 6-0 y 6-4 en su búsqueda de su "major" número 25.

El sexto cabeza de serie se convirtió en el tercer jugador en ganar 100 partidos sobre el césped del All England Club, después de Martina Navratilova -nueve veces campeona- y Roger Federer -ocho-.

"Es histórico. Me parece muy bonito. Estoy muy agradecido, soy un privilegiado por estar en esta posición", dijo Djokovic, de 38 años. "El tenis me ha hecho quien soy, me ha dado cosas increíbles en la vida que puedo experimentar. Intento no dar nada por sentado, sobre todo a esta edad, en la que sigo todavía fuerte, intentando competir con los jugadores jóvenes".

"Wimbledon es el torneo favorito y soñado no sólo por mí, sino probablemente por la mayoría de los jugadores. Al crecer, la mayoría de los niños sueñan con jugar y ganar aquí", afirmó. "Yo he tenido la suerte de hacerlo varias veces. Si hago historia en mi torneo favorito, me siento bendecido".

Djokovic comenzó y terminó el primer set con aces y logró el break decisivo en el octavo juego. Su compatriota perdió el saque en el primer juego de la segunda manga y el ex número mundial dobló con rapidez su ventaja en lo que de repente se convirtió en una contienda desigual. Kecmanovic recibió aplausos cuando logró frenar algo el ritmo de su rival al comienzo del tercer set, pero una doble falta regaló a su oponente el break en el tercer juego y Djokovic se sobrepuso a un leve episodio final de dudas para imponerse. El serbio se medirá ahora por un puesto en cuartos al australiano Álex de Miñaur, que se impuso por 6-4, 7-6(5) y 6-3 al danés August Holmgren. En otro partido destacado de la jornada, Dimitrov sacó a relucir uno de los golpes preferidos por los puristas del tenis, el revés a una mano, para someter al austriaco Sebastian Ofner por 6-3, 6-4 y 7-6(0) ante un público entregado en la Pista Tres, en su victoria número 100 en un partido de Grand Slam. También pasaron de ronda el estadounidense Ben Shelton, que ganó por 6-3, 7-6(4) y 6-2 al húngaro Márton Fucsovics; y el croata Marin Cilic, que se impuso al español Jaume Munar por 6-3, 3-6, 6-2 y 6-4. Asimismo, Sinner estará acompañado por dos compatriotas en la siguiente fase, ya que Lorenzo Sonego venció por 7-6(5), 6-7(8), 6-7(2), 6-3 y 6-7(3) al estadounidense Brandon Nakashima en un partido con cuatro tie-breaks, y Flavio Cobolli derrotó por 6-2, 6-4 y 6-2 al checo Jakub Mensik. (Reporte de Toby Davis, Shrivathsa Sridhar y Martyn Herman; editado en español por Carlos Serrano)