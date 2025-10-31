Sinner y Zverev se citan en semifinales del Masters 1000 de París

El italiano Jannik Sinner, segundo del ránking mundial, y el alemán Alexander Zverev, tercero, se enfrentarán el sábado en las semifinales del Masters 1000 de París, tras imponerse el viernes en sus respectivos duelos de cuartos de final.

El italiano se impuso por un doble 6-3 al estadounidense Ben Shelton (N.7), en apenas una hora de partido.

Sinner, de 24 años, está firmando el mejor recorrido de su carrera en el torneo parisino, y gracias a esta victoria ha logrado alcanzar al menos las semifinales en ocho de los nueve Masters 1000, los torneos más prestigiosos del circuito después de los cuatro del Grand Slam.

Solo se le resiste el Masters 1000 de Madrid, donde por ahora su mejor resultado son los cuartos de final.

Es además el primer italiano en alcanzar las semifinales del Masters 1000 de París desde su creación, en 1986.

Sinner dominó su partido, aunque en los primeros compases del mismo mostró señales de desgaste físico, que ya había mostrado el jueves en octavos.

"Es el mejor partido que he jugado aquí esta semana", reaccionó tras su victoria.

- Dos bolas de partido salvadas -

En caso de levantar el título el domingo, Sinner arrebatará a su gran rival, Carlos Alcaraz, el número uno mundial que cedió en septiembre, tras perder contra el español la final del US Open.

Más sufrió Zverev, vigente campeón del torneo, que necesitó tres sets y dos horas y media para doblegar al ruso Daniil Medvedev (N.13) por 2-6, 6-3, 7-6 (7/5).

El alemán volvió a mostrar un nivel de juego preocupante, encadenando las faltas directas en el primer set.

En la segunda manga, Zverev recuperó sensaciones y logró un 'break' para ponerse 5-3 antes de empatar el partido con su saque.

En el decisivo set, Zverev tuvo que salvar dos bolas de partido, pero logró resistir hasta el definitivo 'tie-break' en el que doblegó finalmente a Medvedev.

El sábado reeditará contra Sinner la final del torneo ATP 500 de Viena del pasado domingo, que ganó el italiano.

Fin del sueño para Vacherot

En la otra parte del cuadro, el monegasco Valentin Vacherot (N.40) fue eliminado por el canadiense Felix Auger-Aliassime (N.10).

Vacherot, de 26 años, llevaba diez victorias seguidas en Masters 1000, ya que a principios de este mes dio la gran sorpresa al proclamarse campeón en la cita de Shanghái (China).

A pesar de su derrota de este viernes, el monegasco seguirá escalando en el ranking de la ATP, en el que era el 204 antes del torneo de Shanghái y en el que entrará en el Top 30 el lunes.

Después de esta victoria, Auger-Aliassime sigue con opciones de clasificarse al Masters de final de temporada (ATP Finals) que se disputará en Turín, Italia, del 9 al 16 de noviembre, para lo que necesita llegar a la final en la capital francesa.

En semifinales, el canadiense de 25 años se enfrentará a Alexander Bublik (N.16), que eliminó al australiano Álex de Miñaur (N.6) por 6-7 (5/7), 6-4, 7-5.

El kazajo, que ha ganado cuatro títulos ATP en 2025, se convirtió en el primer tenista de su país en alcanzar semifinales de un torneo Masters 1000.

-- Resultados del viernes en el Masters 1000 de París:

- Cuartos de final:

Felix Auger-Aliassime (CAN/N.9) derrotó a Valentin Vacherot (MON) 6-2, 6-2

Alexander Bublik (KAZ/N.13) a Alex De Miñaur (AUS/N.6) 6-7 (5/7), 6-4, 7-5

Alexander Zverev (GER/N.3) a Daniil Medvedev (RUS/N.11) 2-6, 6-3, 7-6 (7/5)

Jannik Sinner (ITA/N.2) a Ben Shelton (USA/N.5) 6-3, 6-3

