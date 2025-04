"Sinners" tiene 2do fin de semana fenomenal; "The Revenge of the Sith" se ubica segunda

Las películas de terror suelen sorprender durante una semana en las taquillas, pero "Sinners" de Ryan Coogler está desafiando las probabilidades y demostrando ser un verdadero evento cinematográfico.

En su segundo fin de semana en los cines, "Sinners" recaudó 45 millones de dólares en cines de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones del estudio el domingo. Eso representa una disminución minúscula del 6% desde su lanzamiento en el feriado de Pascua, la caída más pequeña en cualquier género desde "Avatar" en 2009. A nivel mundial, "Sinners" ya ha recaudado 161,6 millones de dólares.

Para la industria cinematográfica, el desempeño demuestra que el alcance de la película se ha ampliado más allá de los fanáticos del terror hacia audiencias generales que quieren saber por qué ha causado tanta sensación. El fin de semana pasado, el 56% de la audiencia eran hombres. Este fin de semana acudieron hombres y mujeres en una proporción de 50/50. Las proyecciones en formatos grandes premium, como las pantallas IMAX de 70 mm, también son un gran atractivo. En el segundo fin de semana de la película a nivel global, las pantallas IMAX representaron aproximadamente el 21% del total, un incremento de casi el 9% respecto al fin de semana pasado.

Esta película con destacados protagonistas, entre los que se destaca Michael B. Jordan en su papel de unos gemelos, llegó a los cines tras recibir una ola de excelentes críticas. Y, para ser justos, "Sinners" no es simplemente una cinta de terror: combina elementos de drama, acción y de un musical en su entorno gótico sureño.

“Es uno de los menores descensos en la historia para un estreno sumamente exitoso y de gran difusión en su segundo fin de semana”, observó Paul Dergarabedian, analista sénior de medios de Comscore. "Es un absoluto fenómeno".

Hollywood prevé una caída significativa en la segunda semana de exhibición de una película. Incluso una disminución del 50% se considera un buen número, incorporado en las matemáticas del cine. Cuando es menos que eso, es notable.

“Puedes comprar un gran fin de semana de estreno por medio de la mercadotecnia, pero si una película carece de lo necesario, caerá”, comentó Dergarabedian. "No hay mejor barómetro de éxito que un segundo fin de semana como este".

La película fue producida por Proximity Media de Coogler y por Warner Bros., que se hizo cargo del estreno en cines. Después de algunas decepciones previamente en el año, es el segundo gran éxito para el estudio después de que " A Minecraft Movie " ayudara a obtener grandes recaudaciones en taquilla este mes.

"Sinners" superó fácilmente a la mayor competencia nueva de esta semana: " The Accountant 2 ", una secuela protagonizada por Ben Affleck y lanzada por Amazon MGM Studios, que se estrenó en tercer lugar con aproximadamente 24,5 millones de dólares en su primer fin de semana. Gavin O'Connor dirigió la película, que se proyectó en 3.610 cines en América del Norte. Las audiencias le dieron un prometedor A- en CinemaScore.

La película que superó a "The Accountant 2" para el segundo lugar fue una cinta de Star Wars de hace 20 años: "Revenge of the Sith". El reestreno por aniversario recaudó aproximadamente 25,2 millones de dólares el fin de semana, y se reportaron muchos cines llenos, más del doble que el lanzamiento de "The Phantom Menace" el año pasado. A nivel internacional ganó 17 millones de dólares en 34 territorios, dándole un fin de semana global de 42,2 millones de dólares. Es uno de los reestrenos más taquilleros de la historia.

"A Minecraft Movie" se ubicó en cuarto lugar con 22,7 millones de dólares, con lo que su total en Norteamérica sumó unos 380 millones de dólares.

La adaptación del videojuego de terror "Until Dawn" también se estrenó este fin de semana y recaudó unos 8 millones de dólares, ubicándose entre las cinco primeras. Sony Pictures lanzó la película, protagonizada por Ella Rubin y Michael Cimino, que ha recaudado 18,1 millones de dólares a nivel mundial.

Los éxitos de "Minecraft" y "Sinners" han significado un gran impulso para la recaudación en taquillas durante abril, que ha aumentado un 102% respecto a abril de 2024. La recaudación anual también se ha incrementado más del 10% respecto al año pasado, luego de tener un déficit de dos dígitos en marzo. Y todo esto está sucediendo justo antes de que el 2 de mayo comience la temporada de películas de verano con "Thunderbolts" de Disney.

“No puede haber un mejor acto de apertura para la temporada de películas de verano que este fin de semana”, agregó Dergarabedian.

Las diez películas principales en cines de Estados Unidos y Canadá

Las cifras finales en cines de Norteamérica estarán disponibles el lunes. La siguiente lista tiene en cuenta las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Sinners", 45 millones de dólares.

2. “Revenge of the Sith”, 25,2 millones de dólares.

3. “The Accountant 2”, 24,5 millones de dólares.

4. “A Minecraft Movie”, 22,7 millones de dólares.

5. “Until Dawn”, 8 millones de dólares.

6. “The King of Kings”, 4 millones de dólares.

7. “The Amateur”, 3,8 millones de dólares.

8. “Warfare”, 2,7 millones de dólares.

9. “Pink Floyd at Pompeii -- MCMLXXII”, 2,6 millones de dólares.

10. “The Legend of Ochi”, 1,4 millones de dólares.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.