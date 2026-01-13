Sinochem dice refinería de Quanzhou reanudará pronto sus operaciones
13 ene (Reuters) - Quanzhou Petrochemical de Sinochem dijo el martes que está cerca de completar el mantenimiento en su complejo de refinación química en la provincia de Fujian, sureste de China, y espera en breve reanudar gradualmente sus operaciones.
La revisión de la refinería de 300.000 barriles diarios, que comenzó el 25 de noviembre, duró casi dos meses, según un comunicado de la empresa en su plataforma oficial WeChat.
Antes del mantenimiento, un incendio afectó a la unidad de destilación de crudo número 1 de la planta.
La refinería produce principalmente gasolina, gasóleo, combustible para aviones y polipropileno. Tiene una capacidad de producción de etileno de 1 millón de toneladas métricas al año, según el sitio web oficial de la empresa.
(Reporte de Sam Li y Florence Tan; Edición de Alison Williams.) ))