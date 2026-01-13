Sinochem dice refinería de Quanzhou reanudará pronto sus operaciones

LA NACION

13 ene (Reuters) - Quanzhou Petrochemical de Sinochem dijo ⁠el ⁠martes que está cerca de completar el mantenimiento ⁠en su ‌complejo ​de refinación química en ​la provincia de Fujian, sureste ‌de China, y ‌espera en ​breve reanudar gradualmente sus operaciones.

La revisión de la refinería de 300.000 barriles diarios, que comenzó el 25 de noviembre, duró casi ⁠dos meses, según un comunicado de la ​empresa en su plataforma oficial WeChat.

Antes del mantenimiento, un incendio afectó a la unidad de destilación de crudo ⁠número 1 de la planta.

La refinería ​produce principalmente gasolina, gasóleo, combustible para aviones y polipropileno. Tiene ‍una capacidad de producción de etileno de 1 millón de toneladas métricas al año, según el sitio ​web oficial de la empresa.

