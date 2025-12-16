Sinograin programa la tercera subasta de soja mientras China se prepara para la llegada de EE.UU.

PEKÍN, 16 dic (Reuters) - El almacenista estatal chino Sinograin subastará 550.000 toneladas métricas de soja importada el 19 de diciembre, informó en un anuncio publicado el martes.

La venta, prevista para las 13.30 horas (0530 GMT) de ese día, ofrecerá soja producida entre 2022 y 2023, según el anuncio.

Se trata de la tercera subasta que Sinograin anuncia este mes, en cada una de las cuales se ofrece aproximadamente medio millón de toneladas. En la subasta de reserva estatal de hoy, Sinograin vendió el 63% de los volúmenes ofrecidos. (Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)